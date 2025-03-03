Холдинг пермского миллиардера получил прибыль на сотни миллионов рублей

За год чистая прибыль увеличилась более чем на 30 млн рублей
ООО «Сатурн-Р», владельцем которого является пермский миллиардер Александр Репин, показало чистую прибыль 206 млн рублей. Такая информация содержится в сервисе СБИС.
«ООО „Сатурн-Р“. Доходы — 3,16 млрд рублей. Расходы — 2, 95 млрд рублей. Чистая прибыль — 206,8 млн рублей», — сообщается на сервисе. Годом ранее чистая прибыль общества составила 172,8 млн рублей.
ООО «Сатурн-Р» ранее являлось одним из крупнейших застройщиков Пермского края. URA.RU рассказывало, что за последние годы холдинг фактически свернул строительный бизнес на фоне конфликта с региональными властями.
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