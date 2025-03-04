Полицейского, связанного со скандальным подрядчиком мэрии Ноябрьска, уволили по утрате доверия

Прокуратура Ноябрьска (ЯНАО) добилась увольнения старшего государственного инспектора ГАИ, в связи с утратой доверия. Он не мог объективно осуществлять надзор за исполнением полномочий «Севердорстрой» по содержанию улично-дорожной сети на территории города, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Прокурор города внес представление начальнику ОМВД, а также направил иск в суд о необходимости применения меры дисциплинарного взыскания к государственному служащему в виде увольнения в связи с утратой доверия. Судом требования прокурора удовлетворены» — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры на сайте.
По сведениям источников агентства, речь идет о Павле Нохрине. Он за получение благ не выписывал компании представления об устранении нарушений, а где-то прикрывал компанию от административных штрафов. Теперь, бывшего сотрудника полиции внесут в реестр коррупционеров из-за чего в будущем Нохрину будет проблематично найти работу в органах.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске расторгли контракт в постоянным подрядчиком. Компания «Севердорстрой» привлечена к ответственности прокуратурой по статье 19.28 КоАП, что лишило ее права участвовать в тендерах. Кроме того, бывшего зама директора компании Магамада Алиева суд признал виновным в даче взятки муниципальному служащему Андрею Фирстову, который оказывал компании покровительство и принимал работы, закрывая глаза на недостатки, а то и вовсе без их фактического исполнения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!