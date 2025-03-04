Полицейского, связанного со скандальным подрядчиком мэрии Ноябрьска, уволили по утрате доверия

Прокуратура ЯНАО уволила полицейского, покрывавшего «Севердорстрой»
© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейского из ЯНАО уволили по утрате доверия
Полицейского из ЯНАО уволили по утрате доверия Фото:

Прокуратура Ноябрьска (ЯНАО) добилась увольнения старшего государственного инспектора ГАИ, в связи с утратой доверия.  Он не мог объективно осуществлять надзор за исполнением полномочий «Севердорстрой» по содержанию улично-дорожной сети на территории города, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Прокурор города внес представление начальнику ОМВД, а также направил иск в суд о необходимости применения меры дисциплинарного взыскания к государственному служащему в виде увольнения в связи с утратой доверия. Судом требования прокурора удовлетворены» — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры на сайте.

По сведениям источников агентства, речь идет о Павле Нохрине. Он за получение благ не выписывал компании представления об устранении нарушений, а где-то прикрывал компанию от административных штрафов. Теперь, бывшего сотрудника полиции внесут в реестр коррупционеров из-за чего в будущем Нохрину будет проблематично найти работу в органах.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске расторгли контракт в постоянным подрядчиком. Компания «Севердорстрой» привлечена к ответственности прокуратурой по статье 19.28 КоАП, что лишило ее права участвовать в тендерах. Кроме того, бывшего зама директора компании Магамада Алиева суд признал виновным в даче взятки муниципальному служащему Андрею Фирстову, который оказывал компании покровительство и принимал работы, закрывая глаза на недостатки, а то и вовсе без их фактического исполнения.

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Прокуратура Ноябрьска (ЯНАО) добилась увольнения старшего государственного инспектора ГАИ, в связи с утратой доверия.  Он не мог объективно осуществлять надзор за исполнением полномочий «Севердорстрой» по содержанию улично-дорожной сети на территории города, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокурор города внес представление начальнику ОМВД, а также направил иск в суд о необходимости применения меры дисциплинарного взыскания к государственному служащему в виде увольнения в связи с утратой доверия. Судом требования прокурора удовлетворены» — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры на сайте. По сведениям источников агентства, речь идет о Павле Нохрине. Он за получение благ не выписывал компании представления об устранении нарушений, а где-то прикрывал компанию от административных штрафов. Теперь, бывшего сотрудника полиции внесут в реестр коррупционеров из-за чего в будущем Нохрину будет проблематично найти работу в органах. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске расторгли контракт в постоянным подрядчиком. Компания «Севердорстрой» привлечена к ответственности прокуратурой по статье 19.28 КоАП, что лишило ее права участвовать в тендерах. Кроме того, бывшего зама директора компании Магамада Алиева суд признал виновным в даче взятки муниципальному служащему Андрею Фирстову, который оказывал компании покровительство и принимал работы, закрывая глаза на недостатки, а то и вовсе без их фактического исполнения.
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