СК: глава Завьяловского района Алтайского края застрелен при выходе из кафе

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Чиновник был застрелен, когда выходил из кафе
Чиновник был застрелен, когда выходил из кафе Фото:

Глава Завьяловского района Алтайского края был застрелен, когда выходил из кафе. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.

«Глава Завьяловского района Алтая застрелен», — передает сообщение СК ТАСС. Там добавили, что это произошло, когда чиновник выходил из кафе.

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Глава Завьяловского района Алтайского края был застрелен, когда выходил из кафе. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России. «Глава Завьяловского района Алтая застрелен», — передает сообщение СК ТАСС. Там добавили, что это произошло, когда чиновник выходил из кафе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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