СК: глава Завьяловского района Алтайского края застрелен при выходе из кафе

Чиновник был застрелен, когда выходил из кафе
Глава Завьяловского района Алтайского края был застрелен, когда выходил из кафе. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.
«Глава Завьяловского района Алтая застрелен», — передает сообщение СК ТАСС. Там добавили, что это произошло, когда чиновник выходил из кафе.
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