Кремль — URA.RU: День Победы в 2025 году пройдет масштабно

Юбилей Победы подруземевает масштабное празднование. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU возможное проведение торжественных мероприятий очно, а не в онлайн формате, как этот было в 2024 году.
«Разумеется, 80-я годовщина подразумевает совсем другой масштаб празднования. Это действительно очень важная годовщина. Вы знаете, что в Москве ждут многих зарубежных гостей, планируется огромное количество всяких мероприятий, программ, весьма содедержательных, по линии разных ведомств, компаний, средств массовой информации и тому подобное», — заявил Песков.
По его словам, эту практику распространят и на регионы. При этом, формат проведения мероприятий и акций «от региона к региону будет варьироваться» в зависимости от вопросов безопасности и других аспектов, уточнил Песков.
В 2024 году штаб «Бессмертного полка» решил не проводить шествие в очном формате из-за угроз общественной безопасности. Акция прошла в различных форматах в более чем ста странах.
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