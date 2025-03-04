Кремль — URA.RU: День Победы в 2025 году пройдет масштабно

Песков: в Москве и регионах запланированы разные мероприятия ко Дню Победы
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В Москве ждут многих зарубежных гостей на День Победы, отметил Дмитрий Песков
В Москве ждут многих зарубежных гостей на День Победы, отметил Дмитрий Песков Фото:

Юбилей Победы подруземевает масштабное празднование. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU возможное проведение торжественных мероприятий очно, а не в онлайн формате, как этот было в 2024 году.

«Разумеется, 80-я годовщина подразумевает совсем другой масштаб празднования. Это действительно очень важная годовщина. Вы знаете, что в Москве ждут многих зарубежных гостей, планируется огромное количество всяких мероприятий, программ, весьма содедержательных, по линии разных ведомств, компаний, средств массовой информации и тому подобное», — заявил Песков.

По его словам, эту практику распространят и на регионы. При этом, формат проведения мероприятий и акций «от региона к региону будет варьироваться» в зависимости от вопросов безопасности и других аспектов, уточнил Песков.

В 2024 году штаб «Бессмертного полка» решил не проводить шествие в очном формате из-за угроз общественной безопасности. Акция прошла в различных форматах в более чем ста странах.

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Юбилей Победы подруземевает масштабное празднование. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU возможное проведение торжественных мероприятий очно, а не в онлайн формате, как этот было в 2024 году. «Разумеется, 80-я годовщина подразумевает совсем другой масштаб празднования. Это действительно очень важная годовщина. Вы знаете, что в Москве ждут многих зарубежных гостей, планируется огромное количество всяких мероприятий, программ, весьма содедержательных, по линии разных ведомств, компаний, средств массовой информации и тому подобное», — заявил Песков. По его словам, эту практику распространят и на регионы. При этом, формат проведения мероприятий и акций «от региона к региону будет варьироваться» в зависимости от вопросов безопасности и других аспектов, уточнил Песков. В 2024 году штаб «Бессмертного полка» решил не проводить шествие в очном формате из-за угроз общественной безопасности. Акция прошла в различных форматах в более чем ста странах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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