Насиловал девочек на своих концертах: Оксимирона* обвинили в педофилии

Рэпера Оксимирона (настоящее имя Мирон Федоров, признан Минюстом РФ иноагентом), обвинили в растлении несовершеннолетних. Такие заявления сделали героини подкаста «Дочь разбойника» Виктория Кучак, Виктория Михайлова и Вера Маркович. Они рассказали журналистке Насте Красильниковой о том, как стали жертвами. URA.RU публикует историю девушек.
Изнасиловал в гримерке
Одна из героинь подкаста Виктория Кучак рассказала, что знакомство с Оксимироном состоялось в социальных сетях в 2008 году, когда она училась в седьмом классе. В тот период карьера Федорова только начиналась. Виктория поделилась, что артист уделял ей много внимания, и она вела личный дневник, где описывала свои эмоции от общения с ним. Их общение продолжалось около трех лет и завершилось изнасилованием девушки в гримерке после концерта. На тот момент девушке было 16 лет.
Кучак также указала, что она не единственная, кто пострадал от действий музыканта. По ее словам, Оксимирон аналогично поступал и с другими подростками, унижая и принуждая к половым актам, снимая происходящее на камеру.
Запрашивал интимные фото у девятиклассницы
Виктория Михайлова рассказала Красильниковой о схожем инциденте. Она предоставила скриншоты переписки, в которых Мирон Федоров открыто делает намеки на сексуальные действия и просит отправить ему интимные фотографии. В то время Михайлова была ученицей 9 класса.
Изменял жене с пятнадцатилетней
В 2021 году Маркович в возрасте 13-14 лет познакомилась с репером. С того времени они начали активно общаться и переписываться, она посещала его концерты. Когда девушке исполнилось 15 лет, Федоров взял на себя роль ее опекуна в английской школе и начал совращать ее. Через год между ними завязались серьезные отношения. В то время Мирону было 23 года, и он уже был женат. Вера также упомянула других девушек, с которыми Мирон изменял в турах своей жене.
В декабре 2024 года Красильникова пыталась получить комментарий от Оксимирона по поводу обвинений девушек. Рэпер прочитал ее сообщение, однако не предоставил никакого ответа.
*Оксимирон признан иностранным агентом на территории РФ.
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