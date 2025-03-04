Fox News: Трамп объявит Конгрессу о завершении СВО

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед Конгрессом 4 марта расскажет о своем намерении завершить украинский конфликт и об освобождении заложников из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Он [Трамп] собирается погрузиться во внешнюю политику. Расскажет о своем намерении прекратить конфликт на Украине», — заявила Левитт в эфире телеканала Fox News.
Ранее Трампа предупредили о бунте демократов во время его выступления перед Конгрессом. Он планируют сорвать его речь, принести плакаты с антиправительственными слоганами и трещотки.
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