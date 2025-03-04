Fox News: Трамп объявит Конгрессу о завершении СВО

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Трамп во время выступления в Конгрессе будет обсуждать ситуацию на Украине и в секторе Газа
Трамп во время выступления в Конгрессе будет обсуждать ситуацию на Украине и в секторе Газа Фото:

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед Конгрессом 4 марта расскажет о своем намерении завершить украинский конфликт и об освобождении заложников из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Он [Трамп] собирается погрузиться во внешнюю политику. Расскажет о своем намерении прекратить конфликт на Украине», — заявила Левитт в эфире телеканала Fox News. 

Ранее Трампа предупредили о бунте демократов во время его выступления перед Конгрессом. Он планируют сорвать его речь, принести плакаты с антиправительственными слоганами и трещотки. 

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Президент США Дональд Трамп во время выступления перед Конгрессом 4 марта расскажет о своем намерении завершить украинский конфликт и об освобождении заложников из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. «Он [Трамп] собирается погрузиться во внешнюю политику. Расскажет о своем намерении прекратить конфликт на Украине», — заявила Левитт в эфире телеканала Fox News.  Ранее Трампа предупредили о бунте демократов во время его выступления перед Конгрессом. Он планируют сорвать его речь, принести плакаты с антиправительственными слоганами и трещотки. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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