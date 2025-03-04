Трампа предупредили о бунте демократов на Конгрессе

Группа законодателей от Демократической партии рассматривает различные способы помешать президенту США Дональду Трампу во время предстоящего выступления перед Конгрессом. Одним из обсуждаемых вариантов является срыв речи американского лидера, сообщил портал Axios.
«Законодатели-демократы обсуждают перечень вариантов опротестования выступления Трампа в Конгрессе во вторник, в том числе и откровенный срыв [выступления]», — говорится в материале портала. В публикации отмечается, что в рядах демократов нет единства относительно методов протеста.
Отдельные члены Конгресса поделились с коллегами планами покинуть заседание в случае, если Дональд Трамп озвучит определенные заявления, которые они считают недопустимыми. Также демократы могут принести на выступление плакаты с антиправительственными слоганами, яйца или их пустые упаковки, что символизирует протест против высоких цен на продукты. Кроме того, возможно использование и других атрибутов, таких как трещотки.
Выступление американского лидера запланировано на 4 марта и пройдет на совместном заседании Сената и Палаты представителей. В ходе подобных обращений главы стран обычно делятся своим видением текущего состояния государства и задают направления развития внутренней и внешней политики. Ожидается, что основное внимание в речи Трампа будет уделено экономической ситуации в США.
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