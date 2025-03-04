В Кремле раскрыли правду о снятии санкции с России со стороны США

Сейчас расходится много фейковых новостей о снятии антироссийских санкций, однако верить стоить только официальным источникам, они пока подобных заявлений не делали. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно, все стоит фиксировать, но ориентироваться надо только на сообщения из официальных источников, на официальные заявления. Таких заявлений никто не делал», — заявил Песков журналисту Павлу Зарубину. Интервью опубликовано в telegram-канале корреспондента.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что для нормализации отношений между Россией и США необходима отмена санкционных мер. Он напомнил, что РФ считает эти санкции нелегитимными. На данный момент официальных заявлений по этому вопросу от американской стороны не поступало, пишет «Национальная служба новостей».
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