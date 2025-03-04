В США допустили возобновления помощи Украине при одном условии

В США не исключили, что возобновление военной помощи Украине может начаться после того, как Киев начнет мирные переговоры по текущему конфликту. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Президент [США Дональд Трамп] ясно дает понять: он хочет, чтобы украинцы сели за стол переговоров. Думаю, когда украинцы сядут за стол переговоров, рассматриваться будет все», — заявил Вэнс в ходе беседы с журналистами в Конгрессе, отвечая на вопрос о возобновлении военной помощи Украине. Его слова передает ТАСС.
Ранее президент США Дональд Трамп критически отозвался о высказывании президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что украинский конфликт закончится не скоро. Американский лидер охарактеризовал эти слова как «худшее заявление» и предостерег, что в Штатах больше не будут терпеть подобное, передает деловое издание «Взгляд». В последующем Белый дом объявил о приостановке военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. Также пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметил, что решение о возобновлении поставок оружия Киеву может принимать только Дональд Трамп, пишет 360.ru.
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