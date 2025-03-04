В США допустили возобновления помощи Украине при одном условии

Вэнс: возобновление поставок оружия Украине произойдет после начала переговоров
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Возобновление военной помощи от США Украине может начаться после того, как Киев пойдет на мирные переговоры
Возобновление военной помощи от США Украине может начаться после того, как Киев пойдет на мирные переговоры Фото:
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Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

В США не исключили, что возобновление военной помощи Украине может начаться после того, как Киев начнет мирные переговоры по текущему конфликту. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. 

«Президент [США Дональд Трамп] ясно дает понять: он хочет, чтобы украинцы сели за стол переговоров. Думаю, когда украинцы сядут за стол переговоров, рассматриваться будет все», — заявил Вэнс в ходе беседы с журналистами в Конгрессе, отвечая на вопрос о возобновлении военной помощи Украине. Его слова передает ТАСС. 

Ранее президент США Дональд Трамп критически отозвался о высказывании президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что украинский конфликт закончится не скоро. Американский лидер охарактеризовал эти слова как «худшее заявление» и предостерег, что в Штатах больше не будут терпеть подобное, передает деловое издание «Взгляд». В последующем Белый дом объявил о приостановке военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. Также пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметил, что решение о возобновлении поставок оружия Киеву может принимать только Дональд Трамп, пишет 360.ru. 

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В США не исключили, что возобновление военной помощи Украине может начаться после того, как Киев начнет мирные переговоры по текущему конфликту. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.  «Президент [США Дональд Трамп] ясно дает понять: он хочет, чтобы украинцы сели за стол переговоров. Думаю, когда украинцы сядут за стол переговоров, рассматриваться будет все», — заявил Вэнс в ходе беседы с журналистами в Конгрессе, отвечая на вопрос о возобновлении военной помощи Украине. Его слова передает ТАСС.  Ранее президент США Дональд Трамп критически отозвался о высказывании президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что украинский конфликт закончится не скоро. Американский лидер охарактеризовал эти слова как «худшее заявление» и предостерег, что в Штатах больше не будут терпеть подобное, передает деловое издание «Взгляд». В последующем Белый дом объявил о приостановке военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. Также пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметил, что решение о возобновлении поставок оружия Киеву может принимать только Дональд Трамп, пишет 360.ru. 
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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