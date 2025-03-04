Трамп прекратил помощь Украине после скандала с Зеленским: сколько продержатся ВСУ

Президент США Дональд Трамп остановил военную помощь Украине. Будут прекращены поставки боеприпасов, машин и оборудования для ВСУ, а также средств, необходимых Киеву для финансирования военно-промышленного комплекса. Без американской помощи украинская армия может продержаться около двух-четырех месяцев, а дальше она постепенно потеряет способность к атакам и обороне. О том, как на Украине и ее войсках скажется прекращение поддержки США — в материале URA.RU.
Что затронет прекращение военной помощи Украине
Решением прекратить военную помощь Украине Трамп заблокировал миллиарды долларов в критически важных поставках. Об этом сообщает The Guardian. Эти ограничения затронут:
- Поставки боеприпасов, транспортных средств и другого военного оборудования, в том числе те, что были согласованы предыдущим президентом США Джо Байденом. Вся американская военная техника, которая еще не добралась до Украины по воздуху, морю или суше, будет возвращена Штатам;
- Бюджетную помощь, предоставляемую через целевой фонд Всемирного банка, и другую помощь, которая переводилась через Агентство США по международному развитию (USAID). Часть этих денег использовались властями Украины для того, чтобы поддерживать социальную сферу в стране — выплачивать зарплаты учителям, врачам, депутатам. Бюджет самой страны был направлен на спонсирование военно-промышленного комплекса.
Отмечается, что ограничения затронут те средства, которые были ранее одобрены, но еще не выплачены. Сам Трамп с начала второго срока правления никаких актов о поставках Украине не подписывал.
Всего с начала спецоперации США одобрили помощь Киеву примерно на 175 миллиардов долларов. Однако Трамп, сосредоточенный на мире, приостановил эту помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению украинского конфликта.
Сколько продержатся ВСУ
Украина ощутит катастрофические последствия остановки военной помощи от США в течение двух-четырех месяцев. Первое время она будет держаться за счет европейской помощи, однако Европа не может поддерживать страну в одиночку. Об этом заявил старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан, который внимательно следил за ходом конфликта. Его слова приводит телеканал CNN.
«Последствия будут серьёзными. Я бы назвал их катастрофическими <...> Существует дефицит возможностей, который Европа не может восполнить в одиночку», — сказал Кансиан.
По мере сокращения потока военной поддержки от США будет снижаться военный потенциал Украины, сообщили в Responsible Statecraft. Постепенно ей будет все труднее сдерживать наступление России. Уже весной ВСУ не смогут начать контрнаступление, а в итоге они вовсе потеряют возможность атаковать. При этом после остановки помощи со стороны Штатов военную поддержку Украине могут прекратить и европейские государства.
ВСУ потеряют, в частности, новые БМП Bradley, американские ракеты, боеприпасы, это приведет к значительному увеличению потерь украинской армии. Она не сможет применять артиллерию и сбивать российские дроны для защиты объектов военной инфраструктуры. Об этом сообщает The Economist.
Прекращение поставок определенно скажется на линии фронта — ВСУ будут ослабевать и, в конце концов, их оборона будет прорвана, подчеркнул Кансиан. В таком случае Украине придется принять катастрофическое для нее решение и пойти на мирное соглашение с РФ.
В том случае, если Зеленский захочет вернуть помощь Трампа, он должен будет пойти на унизительные шаги. Иначе США может остановить и обмен разведданными с Украиной, и обучение бойцов ВСУ, заключил Кансиан.
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