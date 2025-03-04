В Петербурге мужчина открыл огонь по прохожим из квартиры

Мужчина стрелял из окна квартиры по людям в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили очевидцы с места событий.
«В Петербурге на 11-й линии Васильевского острова мужчина открыл огонь из окон квартиры. По предварительной информации, во время стрельбы никто не пострадал», — сообщается в telegram-канале Shot со ссылкой на очевидцев.
По данным канала, стрелявший вел огонь из травматического пистолета. На месте происшествия работают правоохранители.
Агентство направило запрос информации в Управление МВД России по городу Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.
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