04 марта 2025

В Петербурге мужчина открыл огонь по прохожим из квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция задержала правонарушителя
Полиция задержала правонарушителя Фото:

Мужчина стрелял из окна квартиры по людям в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили очевидцы с места событий.

«В Петербурге на 11-й линии Васильевского острова мужчина открыл огонь из окон квартиры. По предварительной информации, во время стрельбы никто не пострадал», — сообщается в telegram-канале Shot со ссылкой на очевидцев.

По данным канала, стрелявший вел огонь из травматического пистолета. На месте происшествия работают правоохранители.

Агентство направило запрос информации в Управление МВД России по городу Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.

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Мужчина стрелял из окна квартиры по людям в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили очевидцы с места событий. «В Петербурге на 11-й линии Васильевского острова мужчина открыл огонь из окон квартиры. По предварительной информации, во время стрельбы никто не пострадал», — сообщается в telegram-канале Shot со ссылкой на очевидцев. По данным канала, стрелявший вел огонь из травматического пистолета. На месте происшествия работают правоохранители. Агентство направило запрос информации в Управление МВД России по городу Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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