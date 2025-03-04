Юрист назвала неприкасаемый тип пенсий, доступный россиянам

Удержание денег с пенсии возможно за долги, преступления и по решению суда. Однако есть одно исключение, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.
«Задолженности могут быть разные: например, по коммуналке, кредитам или рассрочкам. По ним могут удерживать деньги из пенсии до погашения долга. Однако есть исключение: из пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемой за счет федерального бюджета, удержание не делают. То есть, эта пенсия защищена, и с нее нельзя ничего удерживать», — сообщила Леонова. Ее слова приводит агентство «Прайм».
Ранее URA.RU рассказывало, что дети, зачатые посредством искусственного оплодотворения после смерти их отца, теперь имеют право на получение пенсии по потере кормильца или аналогичных выплат. Об этом заявил Конституционный суд России, указав, что некоторые разделы федерального закона «О страховых пенсиях» противоречат основному закону страны. Теперь перед законодателями стоит задача разработать механизмы социальной поддержки для таких детей, включая пенсии по потере кормильца.
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