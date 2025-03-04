04 марта 2025

Юрист назвала неприкасаемый тип пенсий, доступный россиянам

Доцент Леонова: удержать деньги с пенсии могут за долги и преступления
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсия по потере кормильца неприкасаема
Пенсия по потере кормильца неприкасаема Фото:

Удержание денег с пенсии возможно за долги, преступления и по решению суда. Однако есть одно исключение, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

«Задолженности могут быть разные: например, по коммуналке, кредитам или рассрочкам. По ним могут удерживать деньги из пенсии до погашения долга. Однако есть исключение: из пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемой за счет федерального бюджета, удержание не делают. То есть, эта пенсия защищена, и с нее нельзя ничего удерживать», — сообщила Леонова. Ее слова приводит агентство «Прайм».

Ранее URA.RU рассказывало, что дети, зачатые посредством искусственного оплодотворения после смерти их отца, теперь имеют право на получение пенсии по потере кормильца или аналогичных выплат. Об этом заявил Конституционный суд России, указав, что некоторые разделы федерального закона «О страховых пенсиях» противоречат основному закону страны. Теперь перед законодателями стоит задача разработать механизмы социальной поддержки для таких детей, включая пенсии по потере кормильца.

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Удержание денег с пенсии возможно за долги, преступления и по решению суда. Однако есть одно исключение, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова. «Задолженности могут быть разные: например, по коммуналке, кредитам или рассрочкам. По ним могут удерживать деньги из пенсии до погашения долга. Однако есть исключение: из пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемой за счет федерального бюджета, удержание не делают. То есть, эта пенсия защищена, и с нее нельзя ничего удерживать», — сообщила Леонова. Ее слова приводит агентство «Прайм». Ранее URA.RU рассказывало, что дети, зачатые посредством искусственного оплодотворения после смерти их отца, теперь имеют право на получение пенсии по потере кормильца или аналогичных выплат. Об этом заявил Конституционный суд России, указав, что некоторые разделы федерального закона «О страховых пенсиях» противоречат основному закону страны. Теперь перед законодателями стоит задача разработать механизмы социальной поддержки для таких детей, включая пенсии по потере кормильца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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