КС защитил права детей, зачатых после смерти отца

Конституционный суд (КС) России заявил, что некоторые разделы федерального закона «О страховых пенсиях» противоречат основному закону страны. Дети, зачатые посредством искусственного оплодотворения после смерти их отца, теперь имеют право на получение пенсии по потере кормильца или аналогичных выплат. Об этом сообщил руководитель секретариата КС Евгений Тарибо.
«Конституционный суд признал нормы не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой они не позволяют осуществлять выплату (...) пенсии по потере кормильца таким детям, родившимся с помощью постмортальной репродукции, новых медицинских технологий при том, что мужчина был признан отцом в судебном порядке, был супругом матери, высказал намерение на использование этих технологии и был застрахованным лицом», — заявил Тарибо. Его слова передает «Интерфакс».
Рассмотрение дела началось после подачи жалобы Марии Щаниковой из Санкт-Петербурга, чьим двойняшкам было отказано в пенсии по потере кормильца. Дети родились в результате процедуры ЭКО почти через два года после смерти отца, используя его замороженный генетический материал. Суды нижестоящих инстанций отмечали, что Щаников не мог финансировать и содержать детей, так как умер до их зачатия.
Теперь перед законодателями стоит задача разработать механизмы социальной поддержки для таких детей, включая пенсии по потере кормильца. По словам Евгения Тарибо, решение не устанавливает конкретные сроки для зачатия после смерти отца, опираясь на «разумные сроки». В суде также заявили, что смерть отца не лишает ребенка потенциальной поддержки, которую он мог бы получить, если бы отец был жив. Отказ в предоставлении пенсии по потере кормильца не учитывал бы потерю потенциального источника средств для существования ребенка, что негативно сказывается на его материальном положении и социально-психологическом состоянии по сравнению с другими детьми. В итоге, дело Марии Щаниковой будет пересмотрено.
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