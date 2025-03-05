Президент США Дональд Трамп начал выступление в конгрессе США. Его речь несколько раз прерывали представители демократической партии. Они освистали американского лидера и начали кричать с мест.
В своем выступлении Трамп заявил о наступлении «золотого века» для страны в период его президентства. В начале своего обращения бывший президент использовал фразу «Америка вернулась», подчеркивая значимость своих достижений на посту главы государства. Но не все присутствующие в зале оценили его слова положительно.
Выступление Трампа было несколько раз прервано из-за выкриков со стороны демократов. В частности, конгрессмена Эла Грина, который призывал к импичменту президента в 2017 году, вывели из зала за нарушение порядка, сообщил telegram-канал Shot.
Помимо этого демократы принесли с собой на выступление американского лидера таблички, на которых написано «ложь». Во время выступления Трампа представители партии достали их на всеобщее обозрение.
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