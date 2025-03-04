04 марта 2025

В Челябинске завыли сирены. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сирены начали звучать в Челябинске в 10:35
Сирены начали звучать в Челябинске в 10:35 Фото:

В Челябинске 5 марта в 10:35 завыли сирены. Как ранее сообщили URA.RU в мэрии, причиной звуков стала проверка системы оповещения.

«Сирены зазвучали в центре Челябинска в 10:35», — передает корреспондент URA.RU. Проверка системы оповещения пройдет во всем городе.

Также систему проверят через домофоны компании «Интерсвязь». Жители услышат сигнал: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».

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В Челябинске 5 марта в 10:35 завыли сирены. Как ранее сообщили URA.RU в мэрии, причиной звуков стала проверка системы оповещения. «Сирены зазвучали в центре Челябинска в 10:35», — передает корреспондент URA.RU. Проверка системы оповещения пройдет во всем городе. Также систему проверят через домофоны компании «Интерсвязь». Жители услышат сигнал: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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