Сирены начали звучать в Челябинске в 10:35
В Челябинске 5 марта в 10:35 завыли сирены. Как ранее сообщили URA.RU в мэрии, причиной звуков стала проверка системы оповещения.
«Сирены зазвучали в центре Челябинска в 10:35», — передает корреспондент URA.RU. Проверка системы оповещения пройдет во всем городе.
Также систему проверят через домофоны компании «Интерсвязь». Жители услышат сигнал: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».
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