«Как отнять конфету у ребенка»: Трампа возмутили расходы США на Украину

Трамп сравнил расходы США на Украину с отниманием конфеты у ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп недоволен, что США потратили на Украину больше денег, чем Европа
Трамп недоволен, что США потратили на Украину больше денег, чем Европа Фото:

Президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство тем, как легко его предшественник Джо Байден одобрил значительные американские бюджетные расходы на оказание военной помощи Украине. Трамп сравнил этот процесс с отниманием конфеты у ребенка, подчеркивая разницу в расходах между США и Европой. Трансляция его выступления перед конгрессом США велась на сайте Белого дома.

«Мы потратили, возможно, $350 млрд. Это как отнять конфету у ребенка. Вот что произошло. А они потратили $100 млрд. Большая разница», — заявил Трамп в эфире Белого дома, указывая на дисбаланс финансовых усилий между США и Европейскими странами.

Президент также подчеркнул географическую удаленность США от региона конфликта, в отличие от Европы, которая граничит с Украиной и Россией. Трамп выразил удивление по поводу того, что Европа не взяла на себя более значительную долю расходов. «Нас [с Украиной и Россией] разделяет океан, их — нет», — добавил он.

«Байден санкционировал выделение большего объема денег на эти военные действия, чем потратила Европа. На миллиарды и миллиарды долларов [больше]. Сложно поверить, что они (предыдущие власти США — прим. URA.RU) в какой-то момент не остановились и не сказали: „Ну, хватит, давайте сравняемся [в таких расходах], вы [Европа] должны выделять столько же, сколько и мы“, — сказал Трамп.

Американский лидер Дональд Трамп выступил в конгрессе США. Он заявил, что получил письмо от главы Украины Владимира Зеленского, в котором последний выразил готовность начать переговоры. Президент США уточнил, что в Киеве хотят мирного урегулирования текущего конфликта как можно скорее. Что еще сказал Трамп — в материале URA.RU.

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Президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство тем, как легко его предшественник Джо Байден одобрил значительные американские бюджетные расходы на оказание военной помощи Украине. Трамп сравнил этот процесс с отниманием конфеты у ребенка, подчеркивая разницу в расходах между США и Европой. Трансляция его выступления перед конгрессом США велась на сайте Белого дома. «Мы потратили, возможно, $350 млрд. Это как отнять конфету у ребенка. Вот что произошло. А они потратили $100 млрд. Большая разница», — заявил Трамп в эфире Белого дома, указывая на дисбаланс финансовых усилий между США и Европейскими странами. Президент также подчеркнул географическую удаленность США от региона конфликта, в отличие от Европы, которая граничит с Украиной и Россией. Трамп выразил удивление по поводу того, что Европа не взяла на себя более значительную долю расходов. «Нас [с Украиной и Россией] разделяет океан, их — нет», — добавил он. «Байден санкционировал выделение большего объема денег на эти военные действия, чем потратила Европа. На миллиарды и миллиарды долларов [больше]. Сложно поверить, что они (предыдущие власти США — прим. URA.RU) в какой-то момент не остановились и не сказали: „Ну, хватит, давайте сравняемся [в таких расходах], вы [Европа] должны выделять столько же, сколько и мы“, — сказал Трамп. Американский лидер Дональд Трамп выступил в конгрессе США. Он заявил, что получил письмо от главы Украины Владимира Зеленского, в котором последний выразил готовность начать переговоры. Президент США уточнил, что в Киеве хотят мирного урегулирования текущего конфликта как можно скорее. Что еще сказал Трамп — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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