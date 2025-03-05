«Как отнять конфету у ребенка»: Трампа возмутили расходы США на Украину

Президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство тем, как легко его предшественник Джо Байден одобрил значительные американские бюджетные расходы на оказание военной помощи Украине. Трамп сравнил этот процесс с отниманием конфеты у ребенка, подчеркивая разницу в расходах между США и Европой. Трансляция его выступления перед конгрессом США велась на сайте Белого дома.
«Мы потратили, возможно, $350 млрд. Это как отнять конфету у ребенка. Вот что произошло. А они потратили $100 млрд. Большая разница», — заявил Трамп в эфире Белого дома, указывая на дисбаланс финансовых усилий между США и Европейскими странами.
Президент также подчеркнул географическую удаленность США от региона конфликта, в отличие от Европы, которая граничит с Украиной и Россией. Трамп выразил удивление по поводу того, что Европа не взяла на себя более значительную долю расходов. «Нас [с Украиной и Россией] разделяет океан, их — нет», — добавил он.
«Байден санкционировал выделение большего объема денег на эти военные действия, чем потратила Европа. На миллиарды и миллиарды долларов [больше]. Сложно поверить, что они (предыдущие власти США — прим. URA.RU) в какой-то момент не остановились и не сказали: „Ну, хватит, давайте сравняемся [в таких расходах], вы [Европа] должны выделять столько же, сколько и мы“, — сказал Трамп.
Американский лидер Дональд Трамп выступил в конгрессе США. Он заявил, что получил письмо от главы Украины Владимира Зеленского, в котором последний выразил готовность начать переговоры. Президент США уточнил, что в Киеве хотят мирного урегулирования текущего конфликта как можно скорее. Что еще сказал Трамп — в материале URA.RU.
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