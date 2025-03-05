Письмо от Зеленского о готовности завершить конфликт, одно упоминание Путина: о чем Трамп рассказал конгрессу

Американский лидер Дональд Трамп выступил в конгрессе США. Он заявил, что получил письмо от главы Украины Владимира Зеленского, в котором последний выразил готовность начать переговоры. Президент США уточнил, что в Киеве хотят мирного урегулирования текущего конфликта как можно скорее. Что еще сказал Трамп — в материале URA.RU.
Демократы попытались сорвать выступление Трампа
В начале выступления в конгрессе США Трамп объявил о наступлении «золотого века» для страны, заявив, что «Америка вернулась». Однако не всем присутствующим речь американского лидера понравилась. Его выступление было несколько раз прервано из-за выкриков со стороны демократов.
Конгрессмена Эла Грина, который призывал к импичменту Трампа в 2017 году, и вовсе вывели из зала за нарушение порядка. Также демократы принесли с собой на выступление президента таблички, на которых было написано «ложь», и с ними в руках слушали речь американского лидера.
Конфликт на Украине
Киев готов к переговорам
Президент Украины направил письмо Трампу, в котором заявил о готовности к скорейшему подписанию мирного соглашения для урегулирования конфликта. По словам американского лидера, Украина готова подписать мирное соглашение как можно скорее.
«Сегодня я получил важное письмо от Зеленского. Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы добиться долгосрочного мира», — заявил Трамп. Он также назвал конфликт безумием, которое пришло время прекратить.
Неустанная работа над разрешением конфликта
Во время своей речи Трамп уточнил, что активно работает над завершением украинского конфликта. «Я неустанно работаю, чтобы положить конец кровопролитному конфликту на Украине», — заявил Трамп.
Роль США и ЕС в поддержке Украины
В своем выступлении Трамп также коснулся роли США в российско-украинском конфликте, указав на необходимость пересмотра условий поддержки Киева. Он выразил сомнения относительно целесообразности продолжения оказания помощи на прежних условиях, подчеркивая свою роль в стремлении к завершению конфликта.
«К сожалению, Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины. Подумайте об этом. Они потратили больше денег на покупку российского газа, чем на защиту, а мы потратили, возможно, 350 миллиардов долларов», — уточнил Трамп.
«Мощные сигналы» от РФ
Американский лидер уточнил, что Вашингтон получил от Москвы «мощные сигналы» о том, что Россия также готова к мирным переговорам по Украине. «В ходе переговоров с Москвой американская сторона получила „мощные сигналы“ о готовности к заключению мира <...> Разве это не было бы прекрасным исходом?», — заявил он.
Одно упоминание Путина
Президент США Дональд Трамп упомянул российского президента Владимира Путина всего один раз за все свое выступление. Основное внимание в своей речи Трамп уделил вопросам нелегальной миграции, которые, по его мнению, усугубились из-за политики предыдущей администрации под руководством Джо Байдена. «Был такой уровень некомпетентности, что когда Путин увидел, что происходит, я подозреваю, он сказал: вау, может, это мой шанс. Вот, как плохо было», — высказался президент США.
Развитие США
В стране развернут новейший противоракетный щит Golden Dome
Соединенные Штаты развернут новую противоракетную систему Golden Dome. По словам Трампа, этот «передовой противоракетный щит» произведут в США. Он попросил финансовой поддержки инициативы у конгресса, заявив о полном сосредоточении на создании самой мощной армии будущего.
Судостроительная промышленность
Также американский лидер намерен возродить американскую судостроительную промышленность, отметив, это эта инициатива разработана в рамках укрепления отечественного производства. Он также объявил о создании нового управления по судостроению в Белом доме. По словам Трампа, строить корабли в США станут «очень быстро и очень скоро».
Строительство газопровода около России
Американский лидер также поделился планами о создании одного из крупнейших в мире газопроводов. Его Трамп намерен разместить на Аляске. Он уточнил, что в проекте могут поучаствовать Япония и Южная Корея. По мнению главы США, проект по созданию газопровода создаст новые рабочие места для граждан страны и укрепит энергетическую независимость Штатов.
Развитие энергетического сектора США
Во время своего выступления Трамп также выразил свою решимость в дальнейшем развитии энергетического сектора страны. «Это будет грандиозный проект. Мы обеспечим нашу страну энергоресурсами», — заявил американский лидер. Он выразил желание доминировать в данной сфере.
В США появится альтернатива грин-карте
В Штатах создадут «золотую карту» для иностранных инвесторов, которые хотят получить гражданство США. По словам Трампа, власти предоставят возможность для покупки гражданства за пять миллионов долларов.
«Золотая карта», по мнению американского лидера, станет альтернативой традиционной грин-карте. Трамп высказал уверенность, что новая программа принесет значительную пользу экономике США.
В США закончилась тирания инклюзивности
Президент объявил о подписании указа, который официально признает в США только два пола — мужской и женский. По его словам, в стране закончилась «тирания так называемого разнообразия». Он также заявил, что вопросы занятости должны определяться исключительно профессиональными качествами и квалификацией кандидатов, а не их расовой или гендерной принадлежностью.
Предложил жителям Гренландии войти в состав США
Во время своего выступления, Трамп нашел время обратиться к жителям Гренландии с предложением присоединиться к США. Он выразил надежду на их положительный ответ. Американский лидер добавил, что Штаты намерены заполучить Гренландию «так или иначе».
Сделка по редкоземельным металлам
Трамп заявил, что на Украине надеются на сделку по редкоземельным металлам, которая ранее была сорвана. По словам главы США, Киев готов подписать соглашение.
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