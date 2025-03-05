Девочке частично оторвало палец на батуте в Петербурге

В Петербурге в парке активного отдыха, расположенном в «Континенте» на проспекте Стачек, девочка получила серьезную травму. Ее нога провалилась между бортиками конструкции батута, что привело к частичной ампутации пальца. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие».
«Вечером 4 марта в парке активного отдыха в ТРК „Континент“ на проспекте Стачек, 99 в девятом часу вечера 13-летняя девочка шла к батуту, и ее нога провалилась между бортиками», — пишет АН «Оперативное прикрытие». В результате произошла частичная травматическая ампутация второго пальца левой стопы. Пострадавшая была экстренно госпитализирована в детскую больницу.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции Кировского района Петербурга, которые проводят проверку обстоятельств случившегося. Правоохранители будут выяснять, соблюдались ли правила безопасности и эксплуатации аттракциона, а также имелись ли нарушения со стороны администрации парка.
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