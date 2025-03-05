Компании ХМАО урезали зарплаты работникам

Медианная предлагаемая зарплата за февраль в Югре упала более чем на 7%. По данным аналитиков Head Hunter, сейчас югорские компании в среднем готовы платить около 81 тысячи рублей в месяц.
«Медианна зарплатных предложений на данный момент в ХМАО — 81 056 рублей», — сообщили URA.RU эксперты. В январе предприятия в среднем предлагали работникам более 87 тысяч рублей.
Самые большие зарплатные предложения по региону (доходят до 180 тысяч рублей) — в сельском хозяйстве и добыче сырья. Около 150 тысяч можно заработать в транспортной и административной сфере, на должностях высшего и среднего менеджмента, строительстве и автобизнесе.
А вот меньше всего платят в отрасли науки и образования, туристическом и гостиничном бизнесе и в области розничной торговли. Здешняя зарплатная вилка составляет от 55 до 67 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО компании массово набирают на работу пенсионеров. Число вакансий для людей в возрасте 50+ резко возросло.
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