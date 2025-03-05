Компании ХМАО урезали зарплаты работникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям ХМАО сократили зарплаты на семь процентов
Жителям ХМАО сократили зарплаты на семь процентов Фото:

Медианная предлагаемая зарплата за февраль в Югре упала более чем на 7%. По данным аналитиков Head Hunter, сейчас югорские компании в среднем готовы платить около 81 тысячи рублей в месяц.

«Медианна зарплатных предложений на данный момент в ХМАО — 81 056 рублей», — сообщили URA.RU эксперты. В январе предприятия в среднем предлагали работникам более 87 тысяч рублей.

Самые большие зарплатные предложения по региону (доходят до 180 тысяч рублей) — в сельском хозяйстве и добыче сырья. Около 150 тысяч можно заработать в транспортной и административной сфере, на должностях высшего и среднего менеджмента, строительстве и автобизнесе.

А вот меньше всего платят в отрасли науки и образования, туристическом и гостиничном бизнесе и в области розничной торговли. Здешняя зарплатная вилка составляет от 55 до 67 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО компании массово набирают на работу пенсионеров. Число вакансий для людей в возрасте 50+ резко возросло.

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Медианная предлагаемая зарплата за февраль в Югре упала более чем на 7%. По данным аналитиков Head Hunter, сейчас югорские компании в среднем готовы платить около 81 тысячи рублей в месяц. «Медианна зарплатных предложений на данный момент в ХМАО — 81 056 рублей», — сообщили URA.RU эксперты. В январе предприятия в среднем предлагали работникам более 87 тысяч рублей. Самые большие зарплатные предложения по региону (доходят до 180 тысяч рублей) — в сельском хозяйстве и добыче сырья. Около 150 тысяч можно заработать в транспортной и административной сфере, на должностях высшего и среднего менеджмента, строительстве и автобизнесе. А вот меньше всего платят в отрасли науки и образования, туристическом и гостиничном бизнесе и в области розничной торговли. Здешняя зарплатная вилка составляет от 55 до 67 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО компании массово набирают на работу пенсионеров. Число вакансий для людей в возрасте 50+ резко возросло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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