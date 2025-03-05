Кухарук оградит реестр креативных бизнесменов ХМАО от тарологов и астрологов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Предпринимательница на встрече с губернатором заявила, что в реестре креативных бизнесменов треть — тарологи и астрологи
Предпринимательница на встрече с губернатором заявила, что в реестре креативных бизнесменов треть — тарологи и астрологи Фото:

Губернатор Руслан Кухарук пообещал оградить реестр креативных предпринимателей ХМАО от тарологов и астрологов. На встрече с творческой бизнес-элитой Сургута одна из участниц заявила, что вместо настоящих представителей индустрии в списках значатся шарлатаны, передает журналист URA.RU.

«Собираетесь ли вы пересмотреть тех, кто вступил в реестр? Я посмотрела его. Там 30 процентов астрологи, коучи, таргетологи, тарологи», — сообщила главе региона предпринимательница.

Глава региона ответил, что еще не успел ознакомиться с реестром настолько досконально, но пообещал проверить. «Будем смотреть реестр, я сейчас не могу сказать, кто там и чем занимается тот или иной человек. Сегодня точно есть основания, чтобы его актуализировать», — заметил Кухарук.

Проверив реестр, корреспонденты не обнаружили в перечне креативных бизнесменов, составленном еще при экс-губернаторе Наталье Комаровой, ни тарологов, ни астрологов (возможно, они там есть, но не указали такую деятельность как основную — прим.ред.). Зато в Югре оказалось много креативных рыбаков, организаторов турпоходов, айтишников и рестораторов.

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Губернатор Руслан Кухарук пообещал оградить реестр креативных предпринимателей ХМАО от тарологов и астрологов. На встрече с творческой бизнес-элитой Сургута одна из участниц заявила, что вместо настоящих представителей индустрии в списках значатся шарлатаны, передает журналист URA.RU. «Собираетесь ли вы пересмотреть тех, кто вступил в реестр? Я посмотрела его. Там 30 процентов астрологи, коучи, таргетологи, тарологи», — сообщила главе региона предпринимательница. Глава региона ответил, что еще не успел ознакомиться с реестром настолько досконально, но пообещал проверить. «Будем смотреть реестр, я сейчас не могу сказать, кто там и чем занимается тот или иной человек. Сегодня точно есть основания, чтобы его актуализировать», — заметил Кухарук. Проверив реестр, корреспонденты не обнаружили в перечне креативных бизнесменов, составленном еще при экс-губернаторе Наталье Комаровой, ни тарологов, ни астрологов (возможно, они там есть, но не указали такую деятельность как основную — прим.ред.). Зато в Югре оказалось много креативных рыбаков, организаторов турпоходов, айтишников и рестораторов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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