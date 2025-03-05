Кухарук оградит реестр креативных бизнесменов ХМАО от тарологов и астрологов

Губернатор Руслан Кухарук пообещал оградить реестр креативных предпринимателей ХМАО от тарологов и астрологов. На встрече с творческой бизнес-элитой Сургута одна из участниц заявила, что вместо настоящих представителей индустрии в списках значатся шарлатаны, передает журналист URA.RU.
«Собираетесь ли вы пересмотреть тех, кто вступил в реестр? Я посмотрела его. Там 30 процентов астрологи, коучи, таргетологи, тарологи», — сообщила главе региона предпринимательница.
Глава региона ответил, что еще не успел ознакомиться с реестром настолько досконально, но пообещал проверить. «Будем смотреть реестр, я сейчас не могу сказать, кто там и чем занимается тот или иной человек. Сегодня точно есть основания, чтобы его актуализировать», — заметил Кухарук.
Проверив реестр, корреспонденты не обнаружили в перечне креативных бизнесменов, составленном еще при экс-губернаторе Наталье Комаровой, ни тарологов, ни астрологов (возможно, они там есть, но не указали такую деятельность как основную — прим.ред.). Зато в Югре оказалось много креативных рыбаков, организаторов турпоходов, айтишников и рестораторов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!