Axios: Трамп поставил Зеленскому ультиматум по поводу военной помощи

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Трамп вернется к помощи Украине только после назначения даты мирных переговоров
Трамп вернется к помощи Украине только после назначения даты мирных переговоров Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

США продолжат приостанавливать военную помощь и обмен разведданными с Украиной до начала мирных переговоров с Россией. Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц.

«США продолжат приостанавливать поставки оружия и обмен разведданными с Украиной до тех пор, пока не будет назначена дата мирных переговоров с Россией», — отметил Майк Уолц. Его слова передает издание Axios. Один американский источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что приостановка обмена разведданными касается в первую очередь информации, которая могла бы помочь Украине наносить удары по территории России.

Источник, близкий к украинскому правительству, отметил, что прекращение обмена разведданными стало решающим фактором, подтолкнувшим лидера Украины Владимира Зеленского к публичному заявлению. В нем он выразил сожаление о ссоре с американским лидером Дональдом Трампом и пообещал начать мирные переговоры.

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США продолжат приостанавливать военную помощь и обмен разведданными с Украиной до начала мирных переговоров с Россией. Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц. «США продолжат приостанавливать поставки оружия и обмен разведданными с Украиной до тех пор, пока не будет назначена дата мирных переговоров с Россией», — отметил Майк Уолц. Его слова передает издание Axios. Один американский источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что приостановка обмена разведданными касается в первую очередь информации, которая могла бы помочь Украине наносить удары по территории России. Источник, близкий к украинскому правительству, отметил, что прекращение обмена разведданными стало решающим фактором, подтолкнувшим лидера Украины Владимира Зеленского к публичному заявлению. В нем он выразил сожаление о ссоре с американским лидером Дональдом Трампом и пообещал начать мирные переговоры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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