Axios: Трамп поставил Зеленскому ультиматум по поводу военной помощи

США продолжат приостанавливать военную помощь и обмен разведданными с Украиной до начала мирных переговоров с Россией. Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц.
«США продолжат приостанавливать поставки оружия и обмен разведданными с Украиной до тех пор, пока не будет назначена дата мирных переговоров с Россией», — отметил Майк Уолц. Его слова передает издание Axios. Один американский источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что приостановка обмена разведданными касается в первую очередь информации, которая могла бы помочь Украине наносить удары по территории России.
Источник, близкий к украинскому правительству, отметил, что прекращение обмена разведданными стало решающим фактором, подтолкнувшим лидера Украины Владимира Зеленского к публичному заявлению. В нем он выразил сожаление о ссоре с американским лидером Дональдом Трампом и пообещал начать мирные переговоры.
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