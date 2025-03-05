05 марта 2025

На Украине оштрафовали военкома за мобилизацию гражданина России

Суд оштрафовал начальника военкомата на Украине за мобилизацию гражданина РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Штраф составляет 17 тысяч гривен
Штраф составляет 17 тысяч гривен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине суд Ивано-Франковской области оштрафовал временно исполняющего обязанности начальника одного из военкоматов за мобилизацию гражданина России. Об этом сообщает местное издание.

«Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области признал чиновника ТЦК виновным в превышении полномочий из-за мобилизации гражданина России на военную службу. За админправонарушение подполковнику назначили наказание в виде 17 тысяч гривен штрафа», — говорится в сообщении украинского ресурса, содержание приводит РИА Новости. По словам источника, военкомат сначала направил россиянина на медкомиссию, а потом он был поставлен на воинский учет и включен в списки для отправки на службу в воинскую часть.

С 24 февраля 2022 года на территории Украины установлен режим военного положения. Президент Владимир Зеленский на следующий день издал указ о проведении всеобщей мобилизации. В соответствии с ним мужчинам в возрастной категории от 18 до 60 лет наложено ограничение на выезд за пределы страны. Повестки вручаются в общественных местах, в том числе на улице.

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На Украине суд Ивано-Франковской области оштрафовал временно исполняющего обязанности начальника одного из военкоматов за мобилизацию гражданина России. Об этом сообщает местное издание. «Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области признал чиновника ТЦК виновным в превышении полномочий из-за мобилизации гражданина России на военную службу. За админправонарушение подполковнику назначили наказание в виде 17 тысяч гривен штрафа», — говорится в сообщении украинского ресурса, содержание приводит РИА Новости. По словам источника, военкомат сначала направил россиянина на медкомиссию, а потом он был поставлен на воинский учет и включен в списки для отправки на службу в воинскую часть. С 24 февраля 2022 года на территории Украины установлен режим военного положения. Президент Владимир Зеленский на следующий день издал указ о проведении всеобщей мобилизации. В соответствии с ним мужчинам в возрастной категории от 18 до 60 лет наложено ограничение на выезд за пределы страны. Повестки вручаются в общественных местах, в том числе на улице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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