На Украине оштрафовали военкома за мобилизацию гражданина России

На Украине суд Ивано-Франковской области оштрафовал временно исполняющего обязанности начальника одного из военкоматов за мобилизацию гражданина России. Об этом сообщает местное издание.
«Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области признал чиновника ТЦК виновным в превышении полномочий из-за мобилизации гражданина России на военную службу. За админправонарушение подполковнику назначили наказание в виде 17 тысяч гривен штрафа», — говорится в сообщении украинского ресурса, содержание приводит РИА Новости. По словам источника, военкомат сначала направил россиянина на медкомиссию, а потом он был поставлен на воинский учет и включен в списки для отправки на службу в воинскую часть.
С 24 февраля 2022 года на территории Украины установлен режим военного положения. Президент Владимир Зеленский на следующий день издал указ о проведении всеобщей мобилизации. В соответствии с ним мужчинам в возрастной категории от 18 до 60 лет наложено ограничение на выезд за пределы страны. Повестки вручаются в общественных местах, в том числе на улице.
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