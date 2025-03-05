05 марта 2025

Медведев не стал терпеть нападки Макрона на Россию и предрек его исчезновение

Медведев предрек исчезновение Макрона не позднее 14 мая 2027 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Медведев заявил, что Макрона не будет не хватать после его пропажи, ожидаемой в 2027 году
Медведев заявил, что Макрона не будет не хватать после его пропажи, ожидаемой в 2027 году Фото:

Заявивший об угрозах для Европы со стороны России президент Франции Эммануэль Макрон сам не представляет большой угрозы и является «Микроном». Об этом написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и подчеркнул, что не будет скучать по французскому лидеру после его ухода с поста президента.

«Россия стала, как я вам говорю, и на долгие годы вперед, угрозой для Франции и Европы, говорит Макрон. Сам Микрон, однако, не представляет большой угрозы. Он исчезнет навсегда не позднее 14 мая 2027 года. И его не будет не хватать», — заявил Медведев на своей странице в соцсети X.

Ранее Макрон выразил мнение, что Россия представляет угрозу для Европы и Франции. По его словам, опасность может исходить из воздуха, соцсетей и киберпространства.

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Заявивший об угрозах для Европы со стороны России президент Франции Эммануэль Макрон сам не представляет большой угрозы и является «Микроном». Об этом написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и подчеркнул, что не будет скучать по французскому лидеру после его ухода с поста президента. «Россия стала, как я вам говорю, и на долгие годы вперед, угрозой для Франции и Европы, говорит Макрон. Сам Микрон, однако, не представляет большой угрозы. Он исчезнет навсегда не позднее 14 мая 2027 года. И его не будет не хватать», — заявил Медведев на своей странице в соцсети X. Ранее Макрон выразил мнение, что Россия представляет угрозу для Европы и Франции. По его словам, опасность может исходить из воздуха, соцсетей и киберпространства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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