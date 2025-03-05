Россия представляет угрозу для Парижа и стран Евросоюза в воздухе, соцсетях и киберпространстве. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации.
«Россия представляет угрозу для Франции и Европы в воздухе, социальных сетях и киберпространстве», — сказал лидер. Трансляция обращения велась на его странице в соцсети X.
Также Макрон выразил мнение, что мир на Украине не может быть построен любой ценой и не может закончиться капитуляцией Киева. Кроме того, Франция начинает дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты Европы.
Россия не представляет угрозы для стран НАТО. Об этом ранее заявил президент страны Владимир Путин и подчеркнул, что желание западных стран видеть в РФ опасность является бредовым, передает «Национальная служба новостей».
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