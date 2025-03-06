На месторождении в ЯНАО показали новую столовую и рассказали, чем кормят вахтовиков. Фото

На Харасавэйском месторождении открыли столовую для вахтовиков
© Служба новостей «URA.RU»
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На Харасавэйском месторождении открыли новую столовую
На Харасавэйском месторождении открыли новую столовую Фото:

На Харасавэйском месторождении в ЯНАО, которое осваивает дочернее предприятие «Газпрома», открыли новую столовую для вахтовых рабочих. Об этом сообщает telegram-канал «Газовик.инфо».

«Газовики младшего месторождения компании отметили вкусное событие — в здании нового общественного блока начала работу уютная столовая», — пишут авторы канала. Столовая предназначена для вахтовых рабочих ООО «Газпром добыча Надым», рассчитана на 150 мест. На общепит будут работать несколько цехов, в том числе мучной и мясной. 

В этой столовой на 150 мест вахтовики будут завтракать, обедать и ужинать
В этой столовой на 150 мест вахтовики будут завтракать, обедать и ужинать
Фото:

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На Харасавэйском месторождении в ЯНАО, которое осваивает дочернее предприятие «Газпрома», открыли новую столовую для вахтовых рабочих. Об этом сообщает telegram-канал «Газовик.инфо». «Газовики младшего месторождения компании отметили вкусное событие — в здании нового общественного блока начала работу уютная столовая», — пишут авторы канала. Столовая предназначена для вахтовых рабочих ООО «Газпром добыча Надым», рассчитана на 150 мест. На общепит будут работать несколько цехов, в том числе мучной и мясной. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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