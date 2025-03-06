На Харасавэйском месторождении открыли новую столовую
На Харасавэйском месторождении в ЯНАО, которое осваивает дочернее предприятие «Газпрома», открыли новую столовую для вахтовых рабочих. Об этом сообщает telegram-канал «Газовик.инфо».
«Газовики младшего месторождения компании отметили вкусное событие — в здании нового общественного блока начала работу уютная столовая», — пишут авторы канала. Столовая предназначена для вахтовых рабочих ООО «Газпром добыча Надым», рассчитана на 150 мест. На общепит будут работать несколько цехов, в том числе мучной и мясной.
В этой столовой на 150 мест вахтовики будут завтракать, обедать и ужинать
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