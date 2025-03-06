Стала известна причина смерти режиссера Шерстобитова

ГИТР: режиссер Илья Шерстобитов мог умереть из-за проблем с сердцем
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Шерстобитов мог скончаться из-за проблем сердцем
Шерстобитов мог скончаться из-за проблем сердцем Фото:

Режиссер Илья Шерстобитов скончался, предположительно, из-за сердечных проблем. Об этом сообщили в пресс-службе Института кино и телевидения (ГИТР).

«Его забрали из дома, скорее всего, стало плохо с сердцем», — пояснили ТАСС в пресс-службе. Там также рассказали, что Шерстобитов был помещен в НИИ им. Склифосовского, где ему была сделана операция и он находился на ИВЛ.

Режиссер даже в больнице продолжал заботиться о своих студентах. Он самостоятельно связался с коллегами из ГИТР и попросил передать студентам о переносе занятий. «Он до конца думал о студентах. В субботу у него должны были быть занятия. Он позвонил из Склифосовского и попросил передать, что у него будет отмена занятий и, когда он выйдет из больницы, он их возместит», — уточнил собеседник агентства.

О смерти режиссера Шерстобитова стало известно 5 марта. Он скончался в возрасте 48 лет. Всю свою жизнь он посвятил кинопроектам, которые пользовались популярностью у зрителей и критиков. Шерстобитов был мастером на факультете режиссуры ГИТР и продюсером более 20 фильмов и сериалов, среди которых «Шаги», «Каникулы президента», «Вспоминая тебя» и «Венец творения». Также он занимался режиссурой и написанием сценариев.

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Режиссер Илья Шерстобитов скончался, предположительно, из-за сердечных проблем. Об этом сообщили в пресс-службе Института кино и телевидения (ГИТР). «Его забрали из дома, скорее всего, стало плохо с сердцем», — пояснили ТАСС в пресс-службе. Там также рассказали, что Шерстобитов был помещен в НИИ им. Склифосовского, где ему была сделана операция и он находился на ИВЛ. Режиссер даже в больнице продолжал заботиться о своих студентах. Он самостоятельно связался с коллегами из ГИТР и попросил передать студентам о переносе занятий. «Он до конца думал о студентах. В субботу у него должны были быть занятия. Он позвонил из Склифосовского и попросил передать, что у него будет отмена занятий и, когда он выйдет из больницы, он их возместит», — уточнил собеседник агентства. О смерти режиссера Шерстобитова стало известно 5 марта. Он скончался в возрасте 48 лет. Всю свою жизнь он посвятил кинопроектам, которые пользовались популярностью у зрителей и критиков. Шерстобитов был мастером на факультете режиссуры ГИТР и продюсером более 20 фильмов и сериалов, среди которых «Шаги», «Каникулы президента», «Вспоминая тебя» и «Венец творения». Также он занимался режиссурой и написанием сценариев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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