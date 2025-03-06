В Совете Федерации создана группа по правам участников СВО

В Совете Федерации создана группа, занимающаяся правами участников СВО и их семей. Ее возглавит вице-спикер верхней палаты парламента Инна Святенко. Соответствующее распоряжение подписала спикер СФ Валентина Матвиенко.
«Начинает деятельность новая рабочая группа по законодательному обеспечению прав и законных интересов граждан РФ — участников специальной военной операции и членов их семей», — передает сообщение пресс-службы Совфеда «Российская газета». Первое заседание намечено на 10 марта.
Основные задачи включают анализ мер социальной поддержки для участников СВО и их родственников, координацию работы комитетов СФ и взаимодействие с органами власти для улучшения законодательства. Кроме того, группа будет способствовать распространению лучших практик поддержки в регионах.
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