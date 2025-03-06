В Совете Федерации создана группа по правам участников СВО

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Основные задачи группы — анализ мер соцподдержки участников СВО
Основные задачи группы — анализ мер соцподдержки участников СВО Фото:

В Совете Федерации создана группа, занимающаяся правами участников СВО и их семей. Ее возглавит вице-спикер верхней палаты парламента Инна Святенко. Соответствующее распоряжение подписала спикер СФ Валентина Матвиенко.

«Начинает деятельность новая рабочая группа по законодательному обеспечению прав и законных интересов граждан РФ — участников специальной военной операции и членов их семей», — передает сообщение пресс-службы Совфеда «Российская газета».  Первое заседание намечено на 10 марта.

Основные задачи включают анализ мер социальной поддержки для участников СВО и их родственников, координацию работы комитетов СФ и взаимодействие с органами власти для улучшения законодательства. Кроме того, группа будет способствовать распространению лучших практик поддержки в регионах.

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В Совете Федерации создана группа, занимающаяся правами участников СВО и их семей. Ее возглавит вице-спикер верхней палаты парламента Инна Святенко. Соответствующее распоряжение подписала спикер СФ Валентина Матвиенко. «Начинает деятельность новая рабочая группа по законодательному обеспечению прав и законных интересов граждан РФ — участников специальной военной операции и членов их семей», — передает сообщение пресс-службы Совфеда «Российская газета».  Первое заседание намечено на 10 марта. Основные задачи включают анализ мер социальной поддержки для участников СВО и их родственников, координацию работы комитетов СФ и взаимодействие с органами власти для улучшения законодательства. Кроме того, группа будет способствовать распространению лучших практик поддержки в регионах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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