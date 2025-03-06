Президент Франции Эммануэль Макрон должен помнить о серьезных последствиях возвращения к эпохе Наполеона. Подобные амбиции не приведут к успеху. Такое заявление на встрече с женщинами-военнослужащими и членами семей бойцов СВО сделал президент России Владимир Путин.
«До сих пор кому-то неймется. Есть еще люди, которые хотят вернуться во времена Наполеона, но забывают, чем это закончилось», — заявил Путин в эфире «России 24». Он подчеркнул, что недооценка русского человека и его культуры на протяжении истории часто приводила к серьезным ошибкам со стороны противников России. Путин указал на единство людей, живущих на этой земле, несмотря на разные национальности.
Эммануэля Макрона высмеяли европейцы за его радикальные высказывания о ядерном оружии и угрозах со стороны России, сделанные в недавнем обращении к нации. После речи в интернете появилось множество мемов, где пользователи соцсети X сравнили его с Наполеоном и даже намекнули на его неадекватность.
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