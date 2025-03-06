«Сумасшедший»: европейцы высмеяли воинственного Макрона, сравнив с Наполеоном. Фото

Макрона высмеяли за речь о ядерной войне
© Служба новостей «URA.RU»
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Макрон выступил с воинственной речью
Макрон выступил с воинственной речью Фото:

Президента Франции Эммануэля Макрона европейцы высмеяли за радикальные высказывания по поводу использования ядерного оружия и врага в лице России. Ранее французский лидер выступил с обращением к нации.

После речи Макрона пространство интернета наполнилось мемами. Пользователи соцсети X сравнили Макрона с Наполеоном за воинственный тон во время выступления, некоторые посчитали его сумасшедшим, а кто-то предположил, что перед речью, президент Франции мог что-то употребить.

Пользователь Librekoml R написал: «Порошок сказал свое слово! <...> Сократить государственную службу и попросить французов финансировать его (Макрона — прим. URA.RU) фантазии». В то же время пользователь Dante Maximus назвал французского лидера сумасшедшим.

Ранее президент Франции выступил перед соотечественниками. Макрон в своей речи подчеркнул серьезность угроз со стороны России, а также недопустимость капитуляции Киева в условиях текущего конфликта на Украине. Он также заявил, что Франция может начать использовать ядерное оружие для защиты Европы.

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Президента Франции Эммануэля Макрона европейцы высмеяли за радикальные высказывания по поводу использования ядерного оружия и врага в лице России. Ранее французский лидер выступил с обращением к нации. После речи Макрона пространство интернета наполнилось мемами. Пользователи соцсети X сравнили Макрона с Наполеоном за воинственный тон во время выступления, некоторые посчитали его сумасшедшим, а кто-то предположил, что перед речью, президент Франции мог что-то употребить. Пользователь Librekoml R написал: «Порошок сказал свое слово! <...> Сократить государственную службу и попросить французов финансировать его (Макрона — прим. URA.RU) фантазии». В то же время пользователь Dante Maximus назвал французского лидера сумасшедшим. Ранее президент Франции выступил перед соотечественниками. Макрон в своей речи подчеркнул серьезность угроз со стороны России, а также недопустимость капитуляции Киева в условиях текущего конфликта на Украине. Он также заявил, что Франция может начать использовать ядерное оружие для защиты Европы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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