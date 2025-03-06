Президента Франции Эммануэля Макрона европейцы высмеяли за радикальные высказывания по поводу использования ядерного оружия и врага в лице России. Ранее французский лидер выступил с обращением к нации.
После речи Макрона пространство интернета наполнилось мемами. Пользователи соцсети X сравнили Макрона с Наполеоном за воинственный тон во время выступления, некоторые посчитали его сумасшедшим, а кто-то предположил, что перед речью, президент Франции мог что-то употребить.
Пользователь Librekoml R написал: «Порошок сказал свое слово! <...> Сократить государственную службу и попросить французов финансировать его (Макрона — прим. URA.RU) фантазии». В то же время пользователь Dante Maximus назвал французского лидера сумасшедшим.
Ранее президент Франции выступил перед соотечественниками. Макрон в своей речи подчеркнул серьезность угроз со стороны России, а также недопустимость капитуляции Киева в условиях текущего конфликта на Украине. Он также заявил, что Франция может начать использовать ядерное оружие для защиты Европы.
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