Медведев объяснил, каким мигрантам нужно уделять пристальное внимание

Необходимо введение специального контроля за трудовыми мигрантами, особенно теми, кто не платит налоги. С таким предложением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Среди трудовых мигрантов важно выявлять тех, кто приезжает к нам на заработки, но не считает нужным платить налоги», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он также предложил установить персональную ответственность для руководителей компаний, нанимающих мигрантов через фирмы-однодневки и использующих теневые схемы в сфере трудовой миграции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.