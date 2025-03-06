Медведев объяснил, каким мигрантам нужно уделять пристальное внимание

Медведев предложил ввести спецконтроль за мигрантами, не платящими налоги
© Служба новостей «URA.RU»
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Нужно установить наказание для руководителей компаний за найм мигрантов через фирмы-однодневки, заявил Медведев
Нужно установить наказание для руководителей компаний за найм мигрантов через фирмы-однодневки, заявил Медведев Фото:

Необходимо введение специального контроля за трудовыми мигрантами, особенно теми, кто не платит налоги. С таким предложением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Среди трудовых мигрантов важно выявлять тех, кто приезжает к нам на заработки, но не считает нужным платить налоги», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он также предложил установить персональную ответственность для руководителей компаний, нанимающих мигрантов через фирмы-однодневки и использующих теневые схемы в сфере трудовой миграции.

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Необходимо введение специального контроля за трудовыми мигрантами, особенно теми, кто не платит налоги. С таким предложением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Среди трудовых мигрантов важно выявлять тех, кто приезжает к нам на заработки, но не считает нужным платить налоги», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он также предложил установить персональную ответственность для руководителей компаний, нанимающих мигрантов через фирмы-однодневки и использующих теневые схемы в сфере трудовой миграции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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