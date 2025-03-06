Саммит ЕС отложил принятие заявления по Украине из-за Венгрии

Экстренный саммит Евросоюза по обороне не смог принять заявление по поддержке Украины из-за несогласия Венгрии, и решение было отложено до следующей встречи лидеров, которая состоится в середине марта. В итоговом документе встречи указано, что текст заявления поддержали 26 глав государств ЕС, но из-за оппозиции Венгрии окончательное решение будет пересмотрено позднее.
«Европейский совет вернется к его обсуждению на следующей встрече», — говорится в документе, передает ТАСС. В приложенном к итоговому документу тексте подчеркивается продолжение поддержки Украины со стороны ЕС в различных аспектах: политическом, финансовом, экономическом, гуманитарном, военном и дипломатическом.
Лидер венгерской политической группировки «Национальное согласие» Янош Мольнар-Гаж, выступил с призывом к Венгрии и Словакии использовать свое право вето для блокирования предоставления военной помощи Украине от Евросоюза на ближайшем саммите в Брюсселе. Он выразил сомнение в целесообразности поддержки Киева со стороны Венгрии, обвиняя украинскую сторону в создании угрозы энергетической безопасности Венгрии путем атак на газопровод «Турецкий поток», передает «Царьград».
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