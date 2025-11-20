В пресс-службе «Домтрансавто» URA.RU сообщили, что водитель действительно нарушил ПДД и уже получил за это штраф. «Предварительно, водитель действовал машинально и проявил невнимательность, что ни в коей мере не оправдывает данное нарушение и не снимает ответственности с предприятия. Водитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности и уже оштрафован сотрудниками ГИБДД», — следует из сообщения. Перевозчик также проведет внеплановый инструктаж со всеми своими водителями.