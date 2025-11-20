В ХМАО оштрафовали водителя автобуса, проехавшего на красный сигнал светофора. Видео
Водителя автобуса оштрафовали за проезд на красный сигнал светофора
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Водитель автобуса, проехавший на красный сигнал светофора в Нижневартовске, получил штраф от ГИБДД. Видео, на котором запечатлено нарушение правил дорожного движения, появилось в соцсетях.
«Автобус проехал на красный. Чуть не устроил ДТП со встречным потоком», — возмутился автор видеоролика, опубликованного в городском telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
В пресс-службе «Домтрансавто» URA.RU сообщили, что водитель действительно нарушил ПДД и уже получил за это штраф. «Предварительно, водитель действовал машинально и проявил невнимательность, что ни в коей мере не оправдывает данное нарушение и не снимает ответственности с предприятия. Водитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности и уже оштрафован сотрудниками ГИБДД», — следует из сообщения. Перевозчик также проведет внеплановый инструктаж со всеми своими водителями.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!