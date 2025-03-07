Россиянок хотят оставить без 8 Марта

Празднование 8 Марта предложили заменить на День жен-мироносиц, который в православии приходится на второе воскресенье после Пасхи. Об этом сообщила сопредседатель Союза православных женщин, член Общественной палаты РФ Наталья Дмитриевская.
«День жен-мироносиц считается православным женским днем. Хотелось бы, чтобы он отмечался более широко и, конечно, стал государственным праздником. Вот именно день жен-мироносиц», — сказала Дмитриевская РИА Новости.
Она подчеркнула, что данный праздник, обладающий значительной исторической ценностью и отражающий роль женщины, безусловно, заслуживает популяризации. По ее мнению, он вполне способен занять место 8 Марта.
Как отметила Наталья Дмитриевская, Союз православных женщин считает своим праздником именно День жен-мироносиц. Она добавила, что в этот день даже священники поздравляют всех женщин в храмах. Женское служение и та честь, которой они удостоились, будучи первыми, кто узнал о воскресении Христа, являются основой той проповеди, которую женщины должны нести с собой. В заключении Дмитриевская отметила, что лишний повод поздравить женщин 8 Марта — всегда хорошо, несмотря на исторические корни праздника.
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