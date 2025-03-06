В пермском аэропорту задержали рейс до Египта

Вылет самолета задерживается почти на 16 часов
В пермском аэропорту Большое Савино задерживается рейс UJ156 до египетского курорта Шарм-эш-Шейх. Перевозчиком является авиакомпания AlMasria.
«О переносе времени вылета сообщил перевозчик — AlMasria. Аэропорт работает в штатном режиме. Авиакомпания уведомила пассажиров о задержке», — сообщил telegram-канал Большого Савино.
В сообщении уточняется, что для возврата или обмена билетов нужно обратиться в колл-центр авиакомпании. По данным онлайн-табло аэропорта, вылет рейса UJ156 был запланирован на 04:15 утра 7 марта. Сейчас расчетное время вылета составляет 20:00, дата — 7 марта.
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