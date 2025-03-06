06 марта 2025

В пермском аэропорту задержали рейс до Египта

© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет самолета задерживается почти на 16 часов
Вылет самолета задерживается почти на 16 часов Фото:

В пермском аэропорту Большое Савино задерживается рейс UJ156 до египетского курорта Шарм-эш-Шейх. Перевозчиком является авиакомпания AlMasria.

«О переносе времени вылета сообщил перевозчик — AlMasria. Аэропорт работает в штатном режиме. Авиакомпания уведомила пассажиров о задержке», — сообщил telegram-канал Большого Савино.

В сообщении уточняется, что для возврата или обмена билетов нужно обратиться в колл-центр авиакомпании. По данным онлайн-табло аэропорта, вылет рейса UJ156 был запланирован на 04:15 утра 7 марта. Сейчас расчетное время вылета составляет 20:00, дата — 7 марта.

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В пермском аэропорту Большое Савино задерживается рейс UJ156 до египетского курорта Шарм-эш-Шейх. Перевозчиком является авиакомпания AlMasria. «О переносе времени вылета сообщил перевозчик — AlMasria. Аэропорт работает в штатном режиме. Авиакомпания уведомила пассажиров о задержке», — сообщил telegram-канал Большого Савино. В сообщении уточняется, что для возврата или обмена билетов нужно обратиться в колл-центр авиакомпании. По данным онлайн-табло аэропорта, вылет рейса UJ156 был запланирован на 04:15 утра 7 марта. Сейчас расчетное время вылета составляет 20:00, дата — 7 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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