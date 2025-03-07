Нанесен ракетный удар по газовой и военной инфраструктуре Украины

На Украине зафиксирована массированная ракетная атака на энергетическую, газовую и военную инфраструктуру страны. По данным Миэнерго страны, удар был совершен прошлой ночью и затронул несколько областей, включая Полтавскую, Сумскую и Тернопольскую.
«Снова под массированным <…> ударом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины», — сообщили в Минэнерго Украины, информацию передает РИА Новости. Также украинские СМИ пишут, что атакам подвергалась и военная инфраструктура. Уточняется, что за прошедшую ночь произошло два запуска ракетных волн.
Сообщается, что ночью на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Взрывы были слышны в Ивано-Франковске, Харькове, Полтаве, Тернополе, а также в Винницкой, Хмельницкой и Киевской областях.
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