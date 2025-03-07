Нанесен ракетный удар по газовой и военной инфраструктуре Украины

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Украинские ресурсы сообщили о повреждении энергообъектов по стране
Украинские ресурсы сообщили о повреждении энергообъектов по стране Фото:

На Украине зафиксирована массированная ракетная атака на энергетическую, газовую и военную инфраструктуру страны. По данным Миэнерго страны, удар был совершен прошлой ночью и затронул несколько областей, включая Полтавскую, Сумскую и Тернопольскую.

«Снова под массированным <…> ударом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины», — сообщили в Минэнерго Украины, информацию передает РИА Новости. Также украинские СМИ пишут, что атакам подвергалась и военная инфраструктура. Уточняется, что за прошедшую ночь произошло два запуска ракетных волн.

Сообщается, что ночью на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Взрывы были слышны в Ивано-Франковске, Харькове, Полтаве, Тернополе, а также в Винницкой, Хмельницкой и Киевской областях.

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На Украине зафиксирована массированная ракетная атака на энергетическую, газовую и военную инфраструктуру страны. По данным Миэнерго страны, удар был совершен прошлой ночью и затронул несколько областей, включая Полтавскую, Сумскую и Тернопольскую. «Снова под массированным <…> ударом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины», — сообщили в Минэнерго Украины, информацию передает РИА Новости. Также украинские СМИ пишут, что атакам подвергалась и военная инфраструктура. Уточняется, что за прошедшую ночь произошло два запуска ракетных волн. Сообщается, что ночью на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Взрывы были слышны в Ивано-Франковске, Харькове, Полтаве, Тернополе, а также в Винницкой, Хмельницкой и Киевской областях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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