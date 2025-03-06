06 марта 2025
05 марта 2025

Ребенок погиб в ДТП под Тосно: прокуратура начала проверку

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся со столбом линии электропередач
Водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся со столбом линии электропередач Фото:

В ДТП, которое произошло утром 7 марта на участке дороги между Тосно и поселком Ушаки в Ленобласти, погиб маленький ребенок. Прокуратура начала проверку. Об этом пишет прокуратура Ленинградской области.

«Тосненской городской прокуратурой организована проверка по факту ДТП, произошедшего утром 07.03.2025 между городом Тосно и поселком Ушаки Тосненского района Ленинградской области», — пишет прокуратура Ленобласти в официальном telegram-канале. Водитель легкового автомобиля марки «Фольксваген» не справился с управлением и столкнулся со столбом линии электропередач.

В результате ДТП машину намотало на столб. По информации «Mash на Мойке», в происшествии погиб маленький ребенок, пострадало трое взрослых. В ходе организованной городской прокуратурой проверки будут тщательно изучены все обстоятельства произошедшего.

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В ДТП, которое произошло утром 7 марта на участке дороги между Тосно и поселком Ушаки в Ленобласти, погиб маленький ребенок. Прокуратура начала проверку. Об этом пишет прокуратура Ленинградской области. «Тосненской городской прокуратурой организована проверка по факту ДТП, произошедшего утром 07.03.2025 между городом Тосно и поселком Ушаки Тосненского района Ленинградской области», — пишет прокуратура Ленобласти в официальном telegram-канале. Водитель легкового автомобиля марки «Фольксваген» не справился с управлением и столкнулся со столбом линии электропередач. В результате ДТП машину намотало на столб. По информации «Mash на Мойке», в происшествии погиб маленький ребенок, пострадало трое взрослых. В ходе организованной городской прокуратурой проверки будут тщательно изучены все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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