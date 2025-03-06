Ребенок погиб в ДТП под Тосно: прокуратура начала проверку

В ДТП, которое произошло утром 7 марта на участке дороги между Тосно и поселком Ушаки в Ленобласти, погиб маленький ребенок. Прокуратура начала проверку. Об этом пишет прокуратура Ленинградской области.
«Тосненской городской прокуратурой организована проверка по факту ДТП, произошедшего утром 07.03.2025 между городом Тосно и поселком Ушаки Тосненского района Ленинградской области», — пишет прокуратура Ленобласти в официальном telegram-канале. Водитель легкового автомобиля марки «Фольксваген» не справился с управлением и столкнулся со столбом линии электропередач.
В результате ДТП машину намотало на столб. По информации «Mash на Мойке», в происшествии погиб маленький ребенок, пострадало трое взрослых. В ходе организованной городской прокуратурой проверки будут тщательно изучены все обстоятельства произошедшего.
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