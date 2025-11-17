Песков - URA.RU: в России нет сторонников конфронтации с НАТО

В Кремле заявили, что у России нет намерений воевать с НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России нет сторонников конфронтации с НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что война России и НАТО начнется в 2028 году.

«Подобная милитаристская, провоенная риторика все чаще звучит из европейских столиц. В России нет сторонников какой-либо конфронтации с НАТО. Но вынужденно мы должны принимать меры по обеспечению наших интересов. Это связано с тем, что в странах НАТО зашлись в милитаристской риторике. Такие заявления лучшим образом отражают ситуацию», — отметил Песков.