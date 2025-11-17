Песков - URA.RU: в России нет сторонников конфронтации с НАТО
В Кремле заявили, что у России нет намерений воевать с НАТО
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В России нет сторонников конфронтации с НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что война России и НАТО начнется в 2028 году.
«Подобная милитаристская, провоенная риторика все чаще звучит из европейских столиц. В России нет сторонников какой-либо конфронтации с НАТО. Но вынужденно мы должны принимать меры по обеспечению наших интересов. Это связано с тем, что в странах НАТО зашлись в милитаристской риторике. Такие заявления лучшим образом отражают ситуацию», — отметил Песков.
Глава Минобороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что война между НАТО и Россией может начаться уже в 2028 году. Возможно, что и вовсе Европа «провела последнее мирное лето». Он отметил, что изначально конфликт должен был начаться в 2029-м.
