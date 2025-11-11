Песков — URA.RU: со стороны США объяснений по ядерной теме нет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что от США не было объяснений по поводу подготовки к ядерным испытаниям
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Со стороны Вашингтона никаких объяснений по поводу заявлений президента США Дональда Трампа о готовности к проведению ядерных испытаний, не поступало. Об этом, отвечая на вопрос URA.RU, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока никаких объяснений со стороны наших американских визави на этот счет не поступало», — отметил Песков. Также он добавил, что не было и запроса на телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным. При необходимости такой звонок может быть организован оперативно, подчеркнул Песков.
Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям. Он сослался на то, что отдельные страны (имея в виду Россию и Китай) якобы провели подземные ядерные взрывы.
