Песков — URA.RU: со стороны США объяснений по ядерной теме нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что от США не было объяснений по поводу подготовки к ядерным испытаниям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Со стороны Вашингтона никаких объяснений по поводу заявлений президента США Дональда Трампа о готовности к проведению ядерных испытаний, не поступало. Об этом, отвечая на вопрос URA.RU, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока никаких объяснений со стороны наших американских визави на этот счет не поступало», — отметил Песков. Также он добавил, что не было и запроса на телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным. При необходимости такой звонок может быть организован оперативно, подчеркнул Песков.