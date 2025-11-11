С террористов взыскали 67 миллионов за взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Теракт произошел в метро Петербурга в 2017-м
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
Ленинский райсуд Санкт-Петербурга взыскал с обвиняемых в теракте на станции метро «Технологический институт» 67 миллионов рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.
«Совершенным преступлением истцу причинен материальный ущерб, который состоит из выплат потерпевшим, затрат на ликвидацию взорвавшегося вагона и стоимости самого вагона», — приводит «Лента.ру» текст иска метрополитена к террористам.
3 апреля 2017 года на станции метро «Технологический институт» произошел теракт, который унес жизни 15 человек и оставил после себя 103 пострадавших. Спустя восемь лет, этот день продолжает оставаться в памяти горожан как символ скорби. Многие петербуржцы приходят к трагической станции, чтобы возложить цветы. Хронология страшных событий — в материале URA.RU.
