Песков — URA.RU: дискуссия о временной блокировке SIM-карт беспочвенна
В Кремле не видят повода для беспокойства из-за временной блокировки SIM-карт
В Кремле считают беспочвенной дискуссию о так называемом «периоде охлаждения», когда SIM-карты блокируются после возвращения пользователя из-за границы. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, это делается для обеспечения безопасности.
«Эта дискуссия беспочвенная. Стало очевидно, что никакого дискомфорта этот период охлаждения гражданам не доставляет. Система отлажена, работает безупречно. Это связно с необходимостью обеспечения безопасности — сейчас это стоит во главе угла», — объяснил Песков.
С 8 ноября в России действует период охлаждения, когда SIM-карты временно блокируются после возвращения пользователя из-за границы. Недоступны становятся мобильный интернет и СМС-сообщения. Это связано с тем, чтобы снизить риски от атак дронов.
