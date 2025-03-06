06 марта 2025

К 80-летию Победы жители ЯНАО получат единовременную выплату

В ЯНАО ветераны Великой Отечественной войны получат выплату 200 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ветераны получат единовременную выплату ко Дню Победы (архивное фото)
Ветераны получат единовременную выплату ко Дню Победы (архивное фото) Фото:

В Год героев жителям Ямала выплатят единовременное пособие, приуроченное к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в департаменте социальной защиты населения.

«Новой мерой поддержки смогут воспользоваться около трех тысяч жителей округа», — отметили в департаменте. Сумма будет зависеть от категории.

Кому положена единовременная выплата в ЯНАО к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

  • Участники и инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей — 200 000 рублей;
  • Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», — 100 000 рублей;
  • Труженики тыла — 80 000 рублей;
  • Вдовы участников войны, не вступившие в новый брак, — 60 000 рублей;
  • Дети войны, имеющие стаж работы на Ямале, — 15 000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме (ЯНАО) к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам выплатят 50 тысяч рублей. В другие даты сумма выплаты установлена в размере 10 тысяч рублей.

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В Год героев жителям Ямала выплатят единовременное пособие, приуроченное к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в департаменте социальной защиты населения. «Новой мерой поддержки смогут воспользоваться около трех тысяч жителей округа», — отметили в департаменте. Сумма будет зависеть от категории. Кому положена единовременная выплата в ЯНАО к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме (ЯНАО) к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам выплатят 50 тысяч рублей. В другие даты сумма выплаты установлена в размере 10 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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