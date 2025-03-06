К 80-летию Победы жители ЯНАО получат единовременную выплату

В Год героев жителям Ямала выплатят единовременное пособие, приуроченное к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в департаменте социальной защиты населения.
«Новой мерой поддержки смогут воспользоваться около трех тысяч жителей округа», — отметили в департаменте. Сумма будет зависеть от категории.
Кому положена единовременная выплата в ЯНАО к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
- Участники и инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей — 200 000 рублей;
- Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», — 100 000 рублей;
- Труженики тыла — 80 000 рублей;
- Вдовы участников войны, не вступившие в новый брак, — 60 000 рублей;
- Дети войны, имеющие стаж работы на Ямале, — 15 000 рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме (ЯНАО) к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам выплатят 50 тысяч рублей. В другие даты сумма выплаты установлена в размере 10 тысяч рублей.
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