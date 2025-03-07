Торговая палата США анонсировала возвращение 4-5 компаний в Россию

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В Россию могут вернуться товары повседневного спроса из США
В Россию могут вернуться товары повседневного спроса из США Фото:
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В 2025 году в Россию могут вернуться четыре или пять американских компаний. Речь идет о производителях товаров повседневного спроса, сообщил глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.

«Мой прогноз, что в этом году, может быть, несколько компаний только возобновят работу», — сказал он, информацию приводит РБК. По прогнозу Эйджи, это могут быть компании, скорее всего из сектора FMCG (специализирующихся на товарах повседневного спроса).

При этом он подчеркнул, что американский бизнес пока не показывает значительный интерес к полноценному возвращению на российский рынок. Тем не менее, некоторые компании консультируются с юристами и следят за развитием ситуации.  

Роберт Эйджи также призвал снять часть санкций с России. По его мнению, наиболее актуальным является отмена запретов на обслуживание западных пассажирских самолетов и поставку авиазапчастей в страну.

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В 2025 году в Россию могут вернуться четыре или пять американских компаний. Речь идет о производителях товаров повседневного спроса, сообщил глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи. «Мой прогноз, что в этом году, может быть, несколько компаний только возобновят работу», — сказал он, информацию приводит РБК. По прогнозу Эйджи, это могут быть компании, скорее всего из сектора FMCG (специализирующихся на товарах повседневного спроса). При этом он подчеркнул, что американский бизнес пока не показывает значительный интерес к полноценному возвращению на российский рынок. Тем не менее, некоторые компании консультируются с юристами и следят за развитием ситуации.   Роберт Эйджи также призвал снять часть санкций с России. По его мнению, наиболее актуальным является отмена запретов на обслуживание западных пассажирских самолетов и поставку авиазапчастей в страну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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