06 марта 2025

Мэр Перми Соснин получил важное назначение

Мэра Перми Эдуарда Соснина назначили замглавы Ассоциации городов Поволжья
© Служба новостей «URA.RU»
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Ассоциацию городов Поволжья учредили в 1998 году в Самаре
Ассоциацию городов Поволжья учредили в 1998 году в Самаре Фото:

Глава Перми Эдуард Соснин стал председателем Ассоциации городов Поволжья. Избрание состоялось 6 марта в рамках общего собрания членов структуры. Участие в нем приняли власти Ижевска, Самары, Балаково, Ульяновска, Набережных Челнов, Волгограда, Уфы.

«Эдуард Соснин рассказал коллегам о том, что Пермь является одним из первых городов в стране, где провели транспортную реформу. Этот опыт был отмечен федеральными экспертами, а значит он может быть полезен другим городам», — сообщается на официальном сайте администрации Перми.

На встрече, в том числе, обсудили вопросы кадрового «голода» на предприятиях общественного транспорта. Пермь — это не единственный город, который столкнулся с такой проблемой. Глава Перми отметил, что департамент транспорта разработал комплекс мер для на сокращения дефицита и привлечения в отрасль новых водителей. Туда входит: повышение зарплат, работа с маршрутной сетью, инфраструктурой, программой обучения и другое.

Ассоциацию городов Поволжья учредили в 1998 году в Самаре на первом Общем собрании руководителей семи крупнейших городов Поволжья. На данный момент в нее входят 32 города. Основной задачей организации является координация деятельности городов Поволжья для более эффективной реализации их прав и интересов.

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Глава Перми Эдуард Соснин стал председателем Ассоциации городов Поволжья. Избрание состоялось 6 марта в рамках общего собрания членов структуры. Участие в нем приняли власти Ижевска, Самары, Балаково, Ульяновска, Набережных Челнов, Волгограда, Уфы. «Эдуард Соснин рассказал коллегам о том, что Пермь является одним из первых городов в стране, где провели транспортную реформу. Этот опыт был отмечен федеральными экспертами, а значит он может быть полезен другим городам», — сообщается на официальном сайте администрации Перми. На встрече, в том числе, обсудили вопросы кадрового «голода» на предприятиях общественного транспорта. Пермь — это не единственный город, который столкнулся с такой проблемой. Глава Перми отметил, что департамент транспорта разработал комплекс мер для на сокращения дефицита и привлечения в отрасль новых водителей. Туда входит: повышение зарплат, работа с маршрутной сетью, инфраструктурой, программой обучения и другое. Ассоциацию городов Поволжья учредили в 1998 году в Самаре на первом Общем собрании руководителей семи крупнейших городов Поволжья. На данный момент в нее входят 32 города. Основной задачей организации является координация деятельности городов Поволжья для более эффективной реализации их прав и интересов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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