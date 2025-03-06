Мэр Перми Соснин получил важное назначение

Глава Перми Эдуард Соснин стал председателем Ассоциации городов Поволжья. Избрание состоялось 6 марта в рамках общего собрания членов структуры. Участие в нем приняли власти Ижевска, Самары, Балаково, Ульяновска, Набережных Челнов, Волгограда, Уфы.
«Эдуард Соснин рассказал коллегам о том, что Пермь является одним из первых городов в стране, где провели транспортную реформу. Этот опыт был отмечен федеральными экспертами, а значит он может быть полезен другим городам», — сообщается на официальном сайте администрации Перми.
На встрече, в том числе, обсудили вопросы кадрового «голода» на предприятиях общественного транспорта. Пермь — это не единственный город, который столкнулся с такой проблемой. Глава Перми отметил, что департамент транспорта разработал комплекс мер для на сокращения дефицита и привлечения в отрасль новых водителей. Туда входит: повышение зарплат, работа с маршрутной сетью, инфраструктурой, программой обучения и другое.
Ассоциацию городов Поволжья учредили в 1998 году в Самаре на первом Общем собрании руководителей семи крупнейших городов Поволжья. На данный момент в нее входят 32 города. Основной задачей организации является координация деятельности городов Поволжья для более эффективной реализации их прав и интересов.
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