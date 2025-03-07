В России снизились цены на шесть жизненно необходимых лекарств

В России снизились цены на шесть жизненно необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП), включенных в перечень с 2025 года. Это решение затрагивает медикаменты, предназначенные для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, бронхиальной астмы, анемии, лимфомы и лейкоза, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
«... снижены цены на шесть жизненно необходимых лекарственных препаратов... Среди них — лекарства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, бронхиальной астмы, анемии, лимфомы, лейкоза», — написали в telegram-канале «ФАС России». Средние цены на эти препараты были снижены на 50% от стоимости реализации в 2024 году и на 52% от минимальных цен в референтных странах для России.
Так, препарат для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей «Брезтри аэросфера» снизился в цене на 36%. Цена на «Энерзейр Бризхалер», который необходим для поддержания терапии бронхиальной астмы у взрослых, упала на 11%. Лекарство для лечения анемии у взрослых с хроническим заболеванием почек «Эврензо» подешевело на 33%, а «Тезспире», применяемый с другими противоастмическими лекарствами для лечения тяжелой бронхиальной астмы у взрослых и подростков, подешевел на 214%. Также снижение цен затронуло противоопухолевый препарат для комплексного лечения диффузной В-крупноклеточной лимфомы «Полайви (цена упала на 35%) и противоопухолевый препарат для монотерапии при лечении отдельных видов лейкоза „Биспонса“ (цена упала на 26%).
Благодаря снижению цен лекарства станут более доступными для населения. Они должны предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Это повысит уровень здравоохранения и поможет обеспечить необходимое лечение для большего числа пациентов.
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