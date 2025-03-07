Высоцкая больше не будет готовить для россиян

Российская телеведущая Юлия Высоцкая перестанет готовить для россиян. Женщина отказалась от своего бизнеса «Едим дома» из-за убытков, связанных с распространенными с интренете видео-мемами, сообщают telegram-каналы.
«Юлия Высоцкая оставила свой бизнес „Едим дома“ — это кулинарные студии, производство товаров и закусочные... Из-за убытков, спровоцированных в том числе мемными видео с горящим шашлыком, макаронами с водкой и обугленными сырничками», — пишет telegram-канал Mash.
По данным канала, интерес в деятельности телеведущей начал стремительно падать после того, как в сети начали набирать популярность видео, на которых еда, приготовленная Высоцкой, выглядит неаппетитно. После этого Юлия вышла из ООО «Ритейл», прибыль которой начала уменьшаться еще в 2022 году. Высоцкая, однако, не будет отказываться от записей телепередачи «Едим дома». Женщина была ведущей программы на протяжении многих лет.
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