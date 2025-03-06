Жители Ноябрьска отреагировали на решение властей снести гаражи

Владельцев гаражей в Ноябрьске (ЯНАО) обязали снести «вторые этажи» — самовольные надстройки над крышей. Горожане бурно отреагировали в соцсетях на требования администрации, утверждая, что двухэтажные гаражи помогают зарабатывать «на хлеб».
«Администрация Ноябрьска через департамент по имуществу предприняла попытки через суд обязать владельцев гаражей снести вторые этажи, которые были построены задолго до вступления в силу изменений в местные правила благоустройства и землепользования. Цель одна — сформировать судебную практику, чтобы дальше пройтись „катком“ по двухэтажным гаражам, несмотря на то, что „гаражники“ вкладывали в них свои силы и средства», — написали пользователи в telegram-канале NSK.
Поправки в правила благоустройства Ноябрьска были приняты еще с осени 2021 года, они включают запрет на размещение мусора, транспортных средств и помещений на крышах гаражей. Но по сообщениям автолюбителей, претензий к двухэтажным гаражам до 2025 года не было.
"В гаражах люди занимаются своим ремеслом и зарабатывают средства для своих семей. Никто не откажет признать право собственности на двухэтажный гараж и платить установленные законом налоги", — сообщил автор поста.
В комментариях мнения ноябрян по вопросу разделилось. «Мы же не в Египте, чтоб городить на крыше несуразные постройки. Гараж — не место для получения средств для своих семей, а место для хранения авто», — пишет пользователь. «Наконец-то занялись гаражами, самовольные постройки портят внешний вид, совсем другое дело, когда все в едином стиле», — поддержал решение властей второй ноябрянин.
Владельцы гаражей не согласились с решением о сносе надстроек. «Если гаражи построены, значит законодательно не запрещено. Стены моя собственность. Что хочу, то с этими стенами делать буду, если не мешаю соседям. А еще есть крыша, которая тоже в моей собственности. Захочу — двухскатную поставлю. А как ее использовать буду — это уже мое дело. Наша администрация уже решила, что это быстровозводимый второй этаж», — отвечает Ксения.
Администрация Ноябрьска уже подала несколько судебных исков на устранение двухэтажных построек. Корреспондент агентства обратился в мэрию за комментарием, там посоветовали за разъяснением обратиться к депутатам местной думы.
Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО занял первое место среди регионов России по средней цене на гаражи — автолюбителю гараж обойдется в 1,3 миллиона рублей. А в Пуровском районе 51-летний мужчина выращивал в своем гараже наркотическое растение.
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