Вучич подтвердил Путину свой визит в Москву на День Победы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вучич стал одним из приглашенных на Парад Победы в Москве
Вучич стал одним из приглашенных на Парад Победы в Москве Фото:

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил свой визит в Москву на 9 Мая. Об этом он заявил президенту России Владимиру Путину в телефонном разговоре.

«Подтвердил предстоящую встречу 9 мая в Москве», — написал Вучич в соцсетях. Его слова приводит сербское издание «Новости». Вучич подчеркнул, что с Путиным состоялась «очень хорошая беседа» по всем важным вопросам двустороннего сотрудничества.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Сербии Александр Вучич подтвердил свой визит в Москву на 9 Мая. Об этом он заявил президенту России Владимиру Путину в телефонном разговоре. «Подтвердил предстоящую встречу 9 мая в Москве», — написал Вучич в соцсетях. Его слова приводит сербское издание «Новости». Вучич подчеркнул, что с Путиным состоялась «очень хорошая беседа» по всем важным вопросам двустороннего сотрудничества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...