Вучич подтвердил Путину свой визит в Москву на День Победы

Вучич стал одним из приглашенных на Парад Победы в Москве
Президент Сербии Александр Вучич подтвердил свой визит в Москву на 9 Мая. Об этом он заявил президенту России Владимиру Путину в телефонном разговоре.
«Подтвердил предстоящую встречу 9 мая в Москве», — написал Вучич в соцсетях. Его слова приводит сербское издание «Новости». Вучич подчеркнул, что с Путиным состоялась «очень хорошая беседа» по всем важным вопросам двустороннего сотрудничества.
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