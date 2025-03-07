Хинштейн пообещал следствию помощь в деле по хищению средств в Курской области

Правоохранители продолжают работу по делу о краже бюджетных средств во время строительства оборонительных сооружений в Курской области. Правительство региона оказывает всю необходимую помощь следствию. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.
«Правоохранительные органы продолжают разбираться с хищениями бюджетных средств при строительстве оборонительных сооружений в Курской области... Правительство Курской области оказывает и будет оказывать всю возможную поддержку следствию», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
Врио главы Курской области подчеркнул, что прощения и снисхождения для тех, кто занимается коррупцией в регионе, не будет. Он добавил, что в ходе следствия продолжают вскрываться новые факты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.