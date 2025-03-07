Хинштейн пообещал следствию помощь в деле по хищению средств в Курской области

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Хинштейн заявил, что правительство Курской области окажет всю необходимую помощь следствию
Хинштейн заявил, что правительство Курской области окажет всю необходимую помощь следствию Фото:

Правоохранители продолжают работу по делу о краже бюджетных средств во время строительства оборонительных сооружений в Курской области. Правительство региона оказывает всю необходимую помощь следствию. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.

«Правоохранительные органы продолжают разбираться с хищениями бюджетных средств при строительстве оборонительных сооружений в Курской области... Правительство Курской области оказывает и будет оказывать всю возможную поддержку следствию», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.

Врио главы Курской области подчеркнул, что прощения и снисхождения для тех, кто занимается коррупцией в регионе, не будет. Он добавил, что в ходе следствия продолжают вскрываться новые факты.

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Правоохранители продолжают работу по делу о краже бюджетных средств во время строительства оборонительных сооружений в Курской области. Правительство региона оказывает всю необходимую помощь следствию. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн. «Правоохранительные органы продолжают разбираться с хищениями бюджетных средств при строительстве оборонительных сооружений в Курской области... Правительство Курской области оказывает и будет оказывать всю возможную поддержку следствию», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Врио главы Курской области подчеркнул, что прощения и снисхождения для тех, кто занимается коррупцией в регионе, не будет. Он добавил, что в ходе следствия продолжают вскрываться новые факты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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