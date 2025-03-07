07 марта 2025

Жители ХМАО рассказали, сколько денег им нужно для комфортной жизни

Жителям ХМАО нужно зарабатывать 300 тысяч рублей для комфортной жизни
© Служба новостей «URA.RU»
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Для комфортной жизни в ХМАО достаточно 300 тысяч рублей в месяц
Для комфортной жизни в ХМАО достаточно 300 тысяч рублей в месяц Фото:

Жителям ХМАО для полного счастья нужно иметь доход не менее 300 тысяч рублей в месяц. Такой суммы, по словам югорчан, хватит на семью из нескольких человек.

«На семью из 4-х человек уходит примерно 100 [тысяч рублей] в месяц (кредитов и ипотек нет, жилье свое). Ну как комфортно — раз в неделю сауна с бассейном на два часа. Остальное продукты. Для комфортной жизни, наверное, нужно около 300 [тысяч] в месяц чистыми», — пишет один из югорчан в комментариях к опросу telegram-канала «Ханты, деньги, нефтевышки».

Такой же суммы достаточно еще нескольким респондентам мужского пола. А вот по мнению женщин и 100-200 тысяч вполне хватит при отсутствии обязательных платежей вроде ипотеки или потребительского кредита. «Если есть ипотека с платежом от 40 до 50 тысяч, то не менее 150 тысяч на одного человека», — считает югорчанка.

Но есть и жители с гораздо большими аппетитами. Один из респондентов уверен, что на семью из четырех человек требуется в месяц около пяти-семи миллионов рублей для полного счастья.

Ранее URA.RU рассказывало, что медианная предлагаемая зарплата за февраль в Югре упала более чем на 7%. По данным аналитиков, сейчас югорские компании в среднем готовы платить около 81 тысячи рублей в месяц.

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Жителям ХМАО для полного счастья нужно иметь доход не менее 300 тысяч рублей в месяц. Такой суммы, по словам югорчан, хватит на семью из нескольких человек. «На семью из 4-х человек уходит примерно 100 [тысяч рублей] в месяц (кредитов и ипотек нет, жилье свое). Ну как комфортно — раз в неделю сауна с бассейном на два часа. Остальное продукты. Для комфортной жизни, наверное, нужно около 300 [тысяч] в месяц чистыми», — пишет один из югорчан в комментариях к опросу telegram-канала «Ханты, деньги, нефтевышки». Такой же суммы достаточно еще нескольким респондентам мужского пола. А вот по мнению женщин и 100-200 тысяч вполне хватит при отсутствии обязательных платежей вроде ипотеки или потребительского кредита. «Если есть ипотека с платежом от 40 до 50 тысяч, то не менее 150 тысяч на одного человека», — считает югорчанка. Но есть и жители с гораздо большими аппетитами. Один из респондентов уверен, что на семью из четырех человек требуется в месяц около пяти-семи миллионов рублей для полного счастья. Ранее URA.RU рассказывало, что медианная предлагаемая зарплата за февраль в Югре упала более чем на 7%. По данным аналитиков, сейчас югорские компании в среднем готовы платить около 81 тысячи рублей в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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