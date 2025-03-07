В ГД предложили ввести налоговый вычет за аренду жилья молодой семьей

В России могут ввести налоговый вычет за аренду жилья для молодых семей. Соответствующее предложение было внесено депутатами Госдумы от фракции «Новые люди» Владиславом Даванковым и Александром Деминым.
«В этой связи считаем необходимым внедрение мер государственной поддержи, направленной на компенсацию расходов на аренду жилых помещений. Одной из таких мер может стать введение налогового вычета для молодых семей на расходы, связанные с оплатой договора найма жилого помещения», — указали Владислав Даванков и Александр Демин в письме главе Минфина РФ Антону Силуанову, содержание письма передает ТАСС.
Депутаты также предложили назвать новый механизм «квартирный кешбек». Это предложение включает использование имущественного налогового вычета, аналогичного тому, который применяется при покупке имущества. Средства, накопленные благодаря этому вычету, молодые семьи смогут использовать для формирования первоначального взноса по ипотеке, что упростит процесс покупки собственного жилья, считают депутаты. По их мнению, такое нововведение также поспособствует минимизации случаев бездоговорной аренды жилья.
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